Решить проблему с сервером

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок773 просмотра
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Возникли проблемы с БД на сервере на сайте https://football-fun.ru/: выдает ошибку, как на скриншоте в приложении. Нужно решить проблему срочным образом.

2 года назад
smartclimategrou
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад