Услуги сисадмина - настройка и оптимизация серверов и VPS

Услуги Linux DEVops

Оптимизация скорости работы сайтов - OpenCart, OcStore, WordPress, Joomla, Bitrix, Cs-Cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!

Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, caddy, openlitespeed, fastcgi и тд.

Защита от DDOS атак любой мощности интеллекта и силы, берусь и решаю даже самые сложные случаи атак на сайты.

Защита от 95% парсеров

Перевожу сайты на php-fpm

Запускаю сайты и скрипты написанные на GO и Python

Оптимизация работы серверов на максимальную производительность и безопасность

Работаю с Docker и Kubernetes, создаю композ файлы и образы заточенные под Вашу задачу

Построение Mysql (MariaDB, Percona) кластеров

Поддержка PBN на WordPress и других cms

Построение хитрых схем reverse прокси для разных проектов

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Оплата только по факту выполнения на крипто кошелёк или вебмани, а также мерчант сервис(оплата картами, GPAY, APPLEPAY)

Работа по безопасной сделке - по желанию

На все работы есть гарантия ДО 30 дней с момента сдачи проекта, если не обсуждалось иного!

Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!

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Постоянный онлайн в телеграм, готовность и желание помочь в любой момент (ночами тариф *5)!