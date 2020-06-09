Услуги Linux DEVops
Оптимизация скорости работы сайтов - OpenCart, OcStore, WordPress, Joomla, Bitrix, Cs-Cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!
Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, caddy, openlitespeed, fastcgi и тд.
Защита от DDOS атак любой мощности интеллекта и силы, берусь и решаю даже самые сложные случаи атак на сайты.
Защита от 95% парсеров
Перевожу сайты на php-fpm
Запускаю сайты и скрипты написанные на GO и Python
Оптимизация работы серверов на максимальную производительность и безопасность
Работаю с Docker и Kubernetes, создаю композ файлы и образы заточенные под Вашу задачу
Построение Mysql (MariaDB, Percona) кластеров
Поддержка PBN на WordPress и других cms
Построение хитрых схем reverse прокси для разных проектов
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Оплата только по факту выполнения на крипто кошелёк или вебмани, а также мерчант сервис(оплата картами, GPAY, APPLEPAY)
Работа по безопасной сделке - по желанию
На все работы есть гарантия ДО 30 дней с момента сдачи проекта, если не обсуждалось иного!
Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!
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Постоянный онлайн в телеграм, готовность и желание помочь в любой момент (ночами тариф *5)!