svolodimir

Владимир svolodimir

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Услуги сисадмина - настройка и оптимизация серверов и VPS

Услуги Linux DEVops

Оптимизация скорости работы сайтов - OpenCart, OcStore, WordPress, Joomla, Bitrix, Cs-Cart + опыт в заточке серверов под эти CMS!

Администрирование серверов *nix, apache, nginx, mysql, caddy, openlitespeed, fastcgi и тд.

Защита от DDOS атак любой мощности интеллекта и силы, берусь и решаю даже самые сложные случаи атак на сайты.

Защита от 95%  парсеров

Перевожу сайты на php-fpm

Запускаю сайты и скрипты написанные на GO и Python

Оптимизация работы серверов на максимальную производительность и безопасность

Работаю с Docker и Kubernetes,  создаю композ файлы и образы заточенные под Вашу задачу

Построение Mysql (MariaDB, Percona) кластеров

Поддержка PBN на WordPress  и других  cms

Построение хитрых схем reverse прокси для разных проектов

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Оплата  только по факту выполнения на крипто кошелёк или вебмани, а также  мерчант сервис(оплата картами, GPAY, APPLEPAY)

Работа по безопасной сделке - по желанию

На все работы есть гарантия ДО 30 дней с момента сдачи проекта, если не обсуждалось иного!

Выполнение проекта в срок - не пропадаю просто так, работаю как на постоянной работе - если нужно отлучиться предупреждаю заблаговременно!

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Постоянный онлайн в телеграм, готовность и желание помочь в любой момент (ночами тариф *5)!

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ТОП-50
Системное администрирование

Отзывы заказчиков

tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2500
10 баллов
4 года назад
Консультация и настройка Яндекс.Танк
Рекомендую
Отличный заказчик, чётко поставленная задача и оперативная оплата
Ответный отзыв
mkrivoshein
Михаил 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
9 баллов
4 года назад
Установить SSH привествие с помощью Ansible
CentOSUbuntu
Работа выполнена раньше сроков. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв
BigWayStudio
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно настроить VPS
Была задача настроить VPS сервер под ключ. Все сделано быстро и точно согласно тз. Всем рекомендую.
Отличный заказчик, оплата в срок
Ответный отзыв
mariaodil
Марина 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужно настроить сервер
Opencart
Превосходный исполнитель предложил лучшее решение моей проблемы с сервером чем я могла подумать, я очень довольна, рекомендую!
Отличный заказчик.Быстрое принятие проекта и своевременная оплата.
Ответный отзыв
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настройка собственного DNS-сервера
Опытный профессионал. Продвинутые знания в области системного администрирования. Быстрое и точное выполнение задания. Рекомендую.
Отличное и понятное ТЗ и своевременная оплата.Рекомендую
Ответный отзыв
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Системное администрирование
6 отзывов
$50/час
от $50от 1 часа
#32
Служба поддержки
нет отзывов
$35/час
от $100от 1 дня
#293