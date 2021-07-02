Установить SSH привествие с помощью Ansible

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка448 просмотров

Создать роль для Ansible, которая бы загружала на сервер файл привествия и настраивала sshd соответствующим образом.

А именно:

1) загрузить файл как /etc/issue.net

2) убедиться, что в sshd_config есть Banner /etc/issue.net

3) если роль внесла изменения в систему, то перезапустить sshd

Целевые ОС: Centos 7, AlmaLinux 8, Ubuntu 18

Для тестирования можно использовать следующее привествие:

“This computer system is for authorized users only. All activity is logged and regularly checked by systems personal. Individuals using this system without authority or in excess of their authority are subject to having all their services revoked. Any illegal services run by the user or attempts to take down this server or its services will be reported to local law enforcement, and said a user would be punished to the full extent of the law. Anyone using this system consents to these terms.”

CentOSUbuntu
4 года назад
mkrivoshein
Михаил 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$100
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Заявки фрилансеров

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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