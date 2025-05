Создать роль для Ansible, которая бы загружала на сервер файл привествия и настраивала sshd соответствующим образом.

А именно:

1) загрузить файл как /etc/issue.net

2) убедиться, что в sshd_config есть Banner /etc/issue.net

3) если роль внесла изменения в систему, то перезапустить sshd

Целевые ОС: Centos 7, AlmaLinux 8, Ubuntu 18

Для тестирования можно использовать следующее привествие:

“This computer system is for authorized users only. All activity is logged and regularly checked by systems personal. Individuals using this system without authority or in excess of their authority are subject to having all their services revoked. Any illegal services run by the user or attempts to take down this server or its services will be reported to local law enforcement, and said a user would be punished to the full extent of the law. Anyone using this system consents to these terms.”