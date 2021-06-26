Прокси с ротацией ipv4 to ipv6

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Закрыт1 заявка468 просмотров

Есть ipv4 адрес и подсеть ipv6 /48 допустим, надо что бы каждое новое соединение с ipv4 выдавало разный ipv6 из подсети.

ipv6 сетка туннелирована.

Желательно самописный софт.

Под большие нагрузки.

4 года назад
Ourne
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4 года назад

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Яна
 
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4 года назад
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