Требуется провести анализ и оптимизацию работы файлового сервера, использующего php-cgi и nginx. В настоящее время один процесс обрабатывает один файл для каждого пользователя, что приводит к высокой нагрузке. Необходимы решения для повышения производительности и эффективности раздачи файлового контента.
Прокси с ротацией ipv4 to ipv6
Есть ipv4 адрес и подсеть ipv6 /48 допустим, надо что бы каждое новое соединение с ipv4 выдавало разный ipv6 из подсети.
ipv6 сетка туннелирована.
Желательно самописный софт.
Под большие нагрузки.
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