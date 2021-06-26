Требуется провести анализ и оптимизацию работы файлового сервера, использующего php-cgi и nginx. В настоящее время один процесс обрабатывает один файл для каждого пользователя, что приводит к высокой нагрузке. Необходимы решения для повышения производительности и эффективности раздачи файлового контента.