Настроить почтовый сервер на Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок1149 просмотров

Необходимо на сервере с битрикс 24 коробка настроить почтовый сервер и настроить отправку через него почтовых рассылок.

4 года назад
Alexmaes
Захаров 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Демьян
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
99 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
4 года назад