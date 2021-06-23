Есть модуль Universal Import/Export Pro и в него нужно грузить фид YML от prom.ua.

2 проблемы:

1. Скрипт жалуется, что фид не заканчивается расширением .xml

2. На 3 шаге ругается.

Загрузку нужно поставить на cron

Очень желательно решить этим модулем - возможно ли?

Без проблем дам доступы в админку или хостинг

В целом, есть очень много работы по наполнению и по другим магазинам.