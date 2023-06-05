Заказать услуги программиста Blockchain

Найдите программиста Blockchain прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги программиста Blockchain на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Необходим TypeScript разработчик на удаленку

    $5000

    Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего ...

    JavascriptTypeScriptMySQLBlockchainSQL
    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    17 дней назад

  • Аудит смарт-контрактов

    $3000

    Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...

    BlockchainSolidityСмарт-контракт
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Генерация биткоин адреса на Python с использованием GPU

    Скрипт должен делать: - должна быть опция выбора сжатого адреса или полного; - грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки; - перевести dec в hex64; - в цикле ...

    PythonBlockchain
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Озвучка текст Илон Маск

    $15

    Пример голоса и интонации: https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA Текст: Интервьюер: Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход? Илон: По моему мнению, проблемы ...

    BlockchainNFT
    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Требуется реализовать сэндвич бот,

    Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке. Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее.  Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к ...

    BlockchainNFT
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Интеграция сайта React JS c Смарт Контрактом Blockchain

    Здравствуйте. Нужна интеграция смарт-контракта с сайтом. Все функции в контракте уже реализованы (6 штук), какая функция за какую отвечает скажем. Часть работы из ТЗ реализована, а именно готовый фронтенд на react, нужно интегрировать с контрактом, возможно ...

    JavascriptBlockchainСмарт-контрактReact.js
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка Dapp приложения по стейкингу

    $2000

    Я ищу опытного блокчейн-разработчика, который сможет завершить разработку Dapp-проекта. Задачи: 1. Создание и верификация учетной записи Пользователям необходимо предоставить личную информацию и пройти процесс верификации для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Информация ...

    JavascriptBlockchain
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Defi Wallet MVP Разработка

    $500

    Создать MVP децентрализованное приложение кошелька defi для блокчейна shibarium (в настоящее время в тестовой сети). 2 этапа: функциональность без дизайна + 1 неделя, $500, 2 этап - натянуть frontend дизайн и расширить функциональность + 2 ...

    BlockchainMVP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Визуализация данных

    Ищу художника по визуализации данных с подтвержденным послужным списком успеха в этой области. - ведётся работает над экспериментальным арт-проектом, целью которого является рассказать историю о появлении технологии децентрализованных вычислений. Вам будет предложено создать визуально приятную и привлекательную ...

    Blockchain
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Необходимо повысить уникальность текста на английском языке.

    $10

    Необходимо повысить уникальность готовой статьи/или сделать рерайт на английском языке.Требования по [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url] : уникальность от 95%, заспамленность – до 60%. Тема – разработка блокчейн. Желателен опыт написания коммерческих текстов.Нельзя предоставить статью для своего портфолио.Время выполнения – 1-2 дня.Уникальность  на данный ...

    Blockchain
    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создание лого

    Добрый день! Техническое задание на разработку логотипа для ProtectedPool (PP): Цель: Создать логотип для компании ProtectedPool, который отражает ее ключевые концепции: защиту, основательность, блокчейн технологии и сложный технологический продукт, стоящий на страже активов пользователей. Обязательные элементы: Логотип ...

    Логотип для компанииBlockchainСайт-визитка
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Актер со знанием английского языка (носитель или уровень C2) -

    Обязанности: [list][*]Проведение видеовстреч с клиентами криптовалютной компании.[*]Запись видеообращений для внутренней и внешней коммуникации.[*]Представление компании и продуктов на видео, демонстрация ключевых функций и преимуществ.[*]Убедительная и четкая коммуникация на английском языке с использованием профессиональных актерских навыков.[*]Следование указаниям режиссера ...

    Blockchain
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Микросервис для покупки и продажи nft через блокчейн

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Микросервис для покупки/продажи NFT через блокчейн

    $400

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад