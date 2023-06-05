Американская компания – команда профессионалов, работающая в сфере искусственного интеллекта и поисковых алгоритмов, которую проинвестировали американские фонды в 2017 году. Мы ищем опытных веб-разработчиков от уровня middle! Наша компания – является одним из проектов нашего ...
Заказать услуги программиста Blockchain
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Blockchain на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $5000JavascriptTypeScriptMySQLBlockchainSQLВеб-программирование33 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $3000
Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...BlockchainSolidityСмарт-контрактБазы данныхнет заявокЗакрытмесяц назад
Скрипт должен делать: - должна быть опция выбора сжатого адреса или полного; - грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки; - перевести dec в hex64; - в цикле ...PythonBlockchainПрикладное ПО4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $15
Пример голоса и интонации: https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA Текст: Интервьюер: Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход? Илон: По моему мнению, проблемы ...BlockchainNFTОзвучивание20 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке. Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее. Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к ...BlockchainNFTЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Нужна интеграция смарт-контракта с сайтом. Все функции в контракте уже реализованы (6 штук), какая функция за какую отвечает скажем. Часть работы из ТЗ реализована, а именно готовый фронтенд на react, нужно интегрировать с контрактом, возможно ...JavascriptBlockchainСмарт-контрактReact.jsСистемное программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Я ищу опытного блокчейн-разработчика, который сможет завершить разработку Dapp-проекта. Задачи: 1. Создание и верификация учетной записи Пользователям необходимо предоставить личную информацию и пройти процесс верификации для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Информация ...JavascriptBlockchainВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Добрый день, У нас существует код игры на блокчейне написано на Python и база MongoDB. Нужно запустить его на сервере и доработать кое задачи.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Добрый день, У нас существует код игры на блокчейне написано на Python и база MongoDB. Нужно запустить его на сервере и доработать кое задачи.Системное программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $500
Создать MVP децентрализованное приложение кошелька defi для блокчейна shibarium (в настоящее время в тестовой сети). 2 этапа: функциональность без дизайна + 1 неделя, $500, 2 этап - натянуть frontend дизайн и расширить функциональность + 2 ...BlockchainMVPЗакрыт4 месяца назад
Ищу художника по визуализации данных с подтвержденным послужным списком успеха в этой области. - ведётся работает над экспериментальным арт-проектом, целью которого является рассказать историю о появлении технологии децентрализованных вычислений. Вам будет предложено создать визуально приятную и привлекательную ...BlockchainИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно написание скрипта на Python для автоматизации транзакций в блокчейнеPythonBlockchainПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Подключение сторонних Api + интеграция с ботом в Telegramm Бот в TG должен выводить данные по заданным параметрам. Подробнее в ЛСBlockchainЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо повысить уникальность готовой статьи/или сделать рерайт на английском языке.Требования по [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Ftext.ru]text.ru[/url] : уникальность от 95%, заспамленность – до 60%. Тема – разработка блокчейн. Желателен опыт написания коммерческих текстов.Нельзя предоставить статью для своего портфолио.Время выполнения – 1-2 дня.Уникальность на данный ...BlockchainРедактирование и Корректура14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день! Техническое задание на разработку логотипа для ProtectedPool (PP): Цель: Создать логотип для компании ProtectedPool, который отражает ее ключевые концепции: защиту, основательность, блокчейн технологии и сложный технологический продукт, стоящий на страже активов пользователей. Обязательные элементы: Логотип ...Логотип для компанииBlockchainСайт-визиткаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Обязанности: [list][*]Проведение видеовстреч с клиентами криптовалютной компании.[*]Запись видеообращений для внутренней и внешней коммуникации.[*]Представление компании и продуктов на видео, демонстрация ключевых функций и преимуществ.[*]Убедительная и четкая коммуникация на английском языке с использованием профессиональных актерских навыков.[*]Следование указаниям режиссера ...BlockchainПереводы1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо написать скрипт, который будет взаимодействовать с различными смарт-контрактами в сети Starknet. Все подробности в лс.BlockchainСмарт-контрактВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $400
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке/продаже конкретных NFT. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Предположительно нужно будет подвязать какой то сервис-прослойку для работы с блокчейном. Так же, возможно понадобится ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад