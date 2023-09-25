Добрый день, Нужен бот по покупке NFT на https://element.market/ Параметры: отслеживание заданной коллекции, точнее конкретных NFT из коллекции к примеру из этой коллекции https://element.market/collections/linea-voyage интересует только №4 Beta Edition при снижении ...
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- NFTПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт3 дня назад
Нужен специалист в области NFT чтобы сделать сейл для сильного проекта Только с опытом Оставляйте телеграм для связиNFTМаркетинговый анализнет заявокОткрыт15 дней назад
Нужно сделать дизайн одностраничного лендинга для [b]NFT[/b] проекта Есть ТЗ Остальное детально расскажу при общенииNFTДизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 дней назад
- $40
Требуется аватарка и банер, в стиле нфт,NFTБаннеры15 заявокЗакрыт19 дней назад
- $40
Требуется аватарка и банер, в стиле нфт, минималистическая, по подобию лицаNFTБаннеры12 заявокЗакрыт20 дней назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Bored NFTNFTHTML-верстка20 заявокЗакрыт23 дня назад
- $15
Пример голоса и интонации: https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA Текст: Интервьюер: Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход? Илон: По моему мнению, проблемы ...BlockchainNFTОзвучивание20 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке. Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее. Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к ...BlockchainNFTВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Нужно подготовить картинку для генерации НФТ. Бочка из Симпсонов с ядерными отходами, на ней код в котором зашифровано лого платформы.NFTИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $225
Ищем опытного художника в стиле PixelArt для отрисовки достаточно сложной NFT-коллекции, готового работать в команде и вносить множество правок при запросах. Требуется отрисовать арт по конкретному человеку и нескольких элементов кастомизации в стиле ...NFTИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется прокачивать аккаунт в Твиттере по темам криптовалюта, нфт, ретродропы.NFTСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется опытный художник в жанре PixelArt в команду NFT коллекции. Требуется нарисовать по описанию элементы, которые после будут собраны в отдельные арты. Соглашайтесь, только если вы готовы отдаваться полностью - придется проявлять творческие стороны, ...NFTИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
всем привет! работа и оплата сегодня ! Дело на пару минут ) нужен человек который напишет контракт для массовой рассылки ERC721 и ERC1155 токенов .а так же парс адресов с определенными параметрами , на которые будут ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужно сделать окошко такое как на всех известных NFT платформах, с выбором Web3 кошельков. Примеры можете посмотреть на сайтах: https://x2y2.io/ https://opensea.io/ Нажимаете Connect Wallet и вот такое окошко нам надо, где ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
ТЗ прикреплено. Для получения дополнительной информации по API посетите репозиторий GitHub , где вы найдете все доступные документы, которые помогут вам в его использовании.NFTПрикладное ПО5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Стиль: Я хотел бы, чтобы атрибуты были выполнены в пастельном стиле, с нежными и приглушенными оттенками, создающими атмосферу теплоты и мягкости. Тема и концепция: Моя NFT коллекция центрируется вокруг идеи путешествий и исследования мира. Я хочу, ...NFTИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Макеты для сайта уже готовы, необходимо сверстать под какой-либо движок. Сайт аналогичный https://starsailorsnation.com/ по функционалу. От бэкенда нужно возможность редактировать страницы, и наполнение/управление каталогом. Естественно адаптивный.NFTСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Требуется: Создать презентацию моих фоторабот и достижений на английском языке. Найти в твиттере коллекционеров nft Предложить приобретение. Оплата от 50 до 500 долларов за 1 проданную фотку. Подробности расскажу всем, кто заинтересован.NFTПродающие тексты2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужен минималистичный сайт, в основном главная страница с сеткой. Примерно похоже на https://www.radderflies.com/Дизайн сайтаNFTДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад