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  • Бот по покупке NFT на element.market

    Добрый день, Нужен бот по покупке NFT на https://element.market/ Параметры: отслеживание заданной коллекции, точнее конкретных NFT из коллекции к примеру из этой коллекции https://element.market/collections/linea-voyage интересует только №4 Beta Edition при снижении ...

    NFT
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 дня назад

  • Лендинг

    Нужно сделать дизайн одностраничного лендинга для [b]NFT[/b] проекта Есть ТЗ  Остальное детально расскажу при общении

    NFT
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 дней назад

  • Озвучка текст Илон Маск

    $15

    Пример голоса и интонации: https://www.youtube.com/shorts/G4h0Mx4CLRA Текст: Интервьюер: Илон, как вы считаете в чём причина бедности у многих людей и что им мешает увеличивать доход? Илон: По моему мнению, проблемы ...

    BlockchainNFT
    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Требуется реализовать сэндвич бот,

    Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке. Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее.  Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к ...

    BlockchainNFT
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Иллюстрация NFT

    $20

    Нужно подготовить картинку для генерации НФТ.  Бочка из Симпсонов с ядерными отходами, на ней код в котором зашифровано лого платформы.

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • NFT коллекция в PIxelArt

    $225

    Ищем опытного художника в стиле PixelArt для отрисовки достаточно сложной NFT-коллекции, готового работать в команде и вносить множество правок при запросах. Требуется отрисовать арт по конкретному человеку и нескольких элементов кастомизации в стиле ...

    NFT
    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • PixelArt

    Требуется опытный художник в жанре PixelArt в команду NFT коллекции. Требуется нарисовать по описанию элементы, которые после будут собраны в отдельные арты. Соглашайтесь, только если вы готовы отдаваться полностью - придется проявлять творческие стороны, ...

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Массовая рассылка токенов ERC721 и ERC1155

    всем привет! работа и оплата сегодня ! Дело на пару минут ) нужен человек который напишет контракт для массовой рассылки ERC721 и ERC1155 токенов .а так же парс адресов с определенными параметрами , на которые будут ...

    JavascriptNFTSolidity
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Универсальное окошко c выбором Web3 кошельков

    Нужно сделать окошко такое как на всех известных NFT платформах, с выбором Web3 кошельков. Примеры можете посмотреть на сайтах:  https://x2y2.io/ https://opensea.io/ Нажимаете Connect Wallet и вот такое окошко нам надо, где ...

    JavascriptCSSNFT
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создать атрибуты (traits) для NFT-коллекции. Идея и эскизы уже есть.

    Стиль: Я хотел бы, чтобы атрибуты были выполнены в пастельном стиле, с нежными и приглушенными оттенками, создающими атмосферу теплоты и мягкости. Тема и концепция: Моя NFT коллекция центрируется вокруг идеи путешествий и исследования мира. Я хочу, ...

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сайт для НФТ проекта

    Макеты для сайта уже готовы, необходимо сверстать под какой-либо движок. Сайт аналогичный https://starsailorsnation.com/ по функционалу. От бэкенда нужно возможность редактировать страницы, и наполнение/управление каталогом. Естественно адаптивный.

    NFT
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Найти покупателя на фотографии

    Требуется: Создать презентацию моих фоторабот и достижений на английском языке. Найти в твиттере коллекционеров nft Предложить приобретение. Оплата от 50 до 500 долларов за 1 проданную фотку. Подробности расскажу всем, кто заинтересован.

    NFT
    Продающие тексты2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Микросервис для покупки и продажи nft через блокчейн

    Нужно создать микросервис, который на входе принимает команды о покупке или продаже nft. Микросервис должен через наш кошелек работать напрямую через блокчейн. Возможно нужно будет подвязать какой то сервис для работы с блокчейном. Так же, возможно ...

    BlockchainNFTСмарт-контракт
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад