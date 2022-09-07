Dianadesing

Диана Фуштей Dianadesing

 
29 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Делаю дизайн-который нравится другим

✌ Здравствуйте!

Меня зовут Диана, мне 27 лет и я веб дизайнер UI / UX, которая занимается разработкой классных дизайнов для ваших сайтов. Ранее жила во Львове в Украине, но сейчас моя релокация в Черногории. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне.

Я ежедневно обучаюсь, практикуюсь и развиваю свою "насмотренность" именно в этом направлении.

У меня нет большого опыта работы, но есть скромное портфолио, огромное желание работать и добиваться результата.

Умею слушать и слышать, при этом высказывать свое мнение о видении проекта.

Что я делаю:

  • Редизайн существующих сайтов
  • Многостраничные сайты
  • Корпоративные сайты
  • Интернет-магазины
  • Landing page
  • Адаптивный дизайн
  • Создание презентаций компании
  • Веб-сервисы

Вы получите:

  • Оперативную связь со мной
  • Адекватное общение
  • Качественный результат
  • Грамотное соблюдение сроков
李 Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

﻿🎯 Бесплатные услуги:

Правки в любых количествах!

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🎯 Платные услуги:

Доработки. Это изменения, не входящие в изначальное ТЗ.

🎯 ВАЖНО!

Вне сервиса работаю по предоплате 50%.

Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.

💬 Как со мной связаться?

Без проблем могу созвониться и обсудить проект. Если есть вопросы? Не стеснятесь - пишите, звоните

Телеграм - "dianafushteydesign

Whatsapp - +380664267114

Почта - [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Quickz
Юрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
год назад
Дизайн инфографики для сайта
Все в порядке. Спасибо!
Была рада сотрудничеству)
Ответный отзыв
guest_16467244054856
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Дизайн NFT портала
Диана настоящий специалист в области дизайна! Результат работы Дианы превзошел все наши ожидания. За несколько недель она смогла создать новый качественный дизайн для нашего NFT портала. Во время работы Диана всегда была на связи и оперативно реагировала на наши комментарии и пожелания. Рекомендую Диану как отличного специалиста и ответственного человека!
Очень довольна сотрудничеством. Когда возникали вопросы всегда выходил на связь. При возникновении трудностей или вопросов, всегда открыт чтоб помочь или объяснить! Оплата производилась в срок. Для меня это был хороший опыт!
Ответный отзыв