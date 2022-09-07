✌ Здравствуйте!
Меня зовут Диана, мне 27 лет и я веб дизайнер UI / UX, которая занимается разработкой классных дизайнов для ваших сайтов. Ранее жила во Львове в Украине, но сейчас моя релокация в Черногории. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне.
Я ежедневно обучаюсь, практикуюсь и развиваю свою "насмотренность" именно в этом направлении.
У меня нет большого опыта работы, но есть скромное портфолио, огромное желание работать и добиваться результата.
Умею слушать и слышать, при этом высказывать свое мнение о видении проекта.
Что я делаю:
- Редизайн существующих сайтов
- Многостраничные сайты
- Корпоративные сайты
- Интернет-магазины
- Landing page
- Адаптивный дизайн
- Создание презентаций компании
- Веб-сервисы
Вы получите:
- Оперативную связь со мной
- Адекватное общение
- Качественный результат
- Грамотное соблюдение сроков
🎯 Бесплатные услуги:
Правки в любых количествах!
🎯 Платные услуги:
Доработки. Это изменения, не входящие в изначальное ТЗ.
🎯 ВАЖНО!
Вне сервиса работаю по предоплате 50%.
Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.
💬 Как со мной связаться?
Без проблем могу созвониться и обсудить проект. Если есть вопросы? Не стеснятесь - пишите, звоните
Телеграм - "dianafushteydesign
Whatsapp - +380664267114
Почта - [email protected]
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