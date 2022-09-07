Делаю дизайн-который нравится другим

✌ Здравствуйте!

Меня зовут Диана, мне 27 лет и я веб дизайнер UI / UX, которая занимается разработкой классных дизайнов для ваших сайтов. Ранее жила во Львове в Украине, но сейчас моя релокация в Черногории. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне.

Я ежедневно обучаюсь, практикуюсь и развиваю свою "насмотренность" именно в этом направлении.

У меня нет большого опыта работы, но есть скромное портфолио, огромное желание работать и добиваться результата.

Умею слушать и слышать, при этом высказывать свое мнение о видении проекта.

Что я делаю:

Редизайн существующих сайтов

Многостраничные сайты

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Landing page

Адаптивный дизайн

Создание презентаций компании

Веб-сервисы

Вы получите:

Оперативную связь со мной

связь со мной Адекватное общение

общение Качественный результат

результат Грамотное соблюдение сроков

李 Всегда, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

﻿🎯 Бесплатные услуги:

Правки в любых количествах!

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🎯 Платные услуги:

Доработки. Это изменения, не входящие в изначальное ТЗ.

🎯 ВАЖНО!

Вне сервиса работаю по предоплате 50%.

Данная сумма -это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.

💬 Как со мной связаться?

Без проблем могу созвониться и обсудить проект. Если есть вопросы? Не стеснятесь - пишите, звоните

Телеграм - "dianafushteydesign

Whatsapp - +380664267114

Почта - [email protected]