Дизайн NFT портала

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок402 просмотра

Требуется создать дизайн NFT портала.

NFT
3 года назад
guest_16467244054856
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dianadesing
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$8
1 день
Диана настоящий специалист в области дизайна! Результат работы Дианы превзошел все наши ожидания. За несколько недель она смогла создать новый качественный дизайн для нашего NFT портала. Во время работы Диана всегда была на связи и оперативно реагировала на наши комментарии и пожелания. Рекомендую Диану как отличного специалиста и ответственного человека!
Очень довольна сотрудничеством. Когда возникали вопросы всегда выходил на связь. При возникновении трудностей или вопросов, всегда открыт чтоб помочь или объяснить! Оплата производилась в срок. Для меня это был хороший опыт!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Іларія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Dianadesing
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Шапагат
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
42 отзыва
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