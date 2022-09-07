Диана настоящий специалист в области дизайна! Результат работы Дианы превзошел все наши ожидания. За несколько недель она смогла создать новый качественный дизайн для нашего NFT портала. Во время работы Диана всегда была на связи и оперативно реагировала на наши комментарии и пожелания. Рекомендую Диану как отличного специалиста и ответственного человека!