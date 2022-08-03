Дизайн 1 страницы сервиса

$57
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки578 просмотров

Здравствуйте, ищу дизайнера для отрисовки по прототипу всего сайта.

Выдам в этой задаче 1 страницу. Ищу того, кто соображает в UX интерфейсах.

Процесс должен быть следующим:

1. присылаете ГайдЛайн из 2-х вариантов. Выбираем цветовое решение.

2. Отрисовываете таблицу

3. После согласования, отрисовываете фильтр и графики

4. После согласования, отрисовываете меню и все оставшееся.

Если устроит, то передам все остальные страницы.

ТЗ на 1-ну страницу. (самую сложную).

https://docs.google.com/document/d/1k_ivnQEQuuCYXhlYdxnYuREUPTILxCF8QcIg8ddMQBc/edit?usp=sharing

Мне важен ваш UХ опыт.

Пришлите примеры интерфейсов.

Напишите в сообщении Кодовое слово (оно в ТЗ), иначе вы не ознакомились с задачей.

3 года назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Kasia_PL
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Екатерина, определенно имеет высокие навыки UX дизайна. Если нужен удобный во всех смыслах интерфейс, рекомендую. Сроки соблюдены, пожелания учтены, браво!)
Семён подготовил подробное ТЗ, всегда был на связи, вносили правки быстро. Рекомендую как ответственного и порядочного заказчика. Спасибо за доверие :)

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
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3 года назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр
Kasia_PL
28 лет
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Вадим
 
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