Дизайн 1 страницы сервиса

Здравствуйте, ищу дизайнера для отрисовки по прототипу всего сайта.

Выдам в этой задаче 1 страницу. Ищу того, кто соображает в UX интерфейсах.

Процесс должен быть следующим:

1. присылаете ГайдЛайн из 2-х вариантов. Выбираем цветовое решение.

2. Отрисовываете таблицу

3. После согласования, отрисовываете фильтр и графики

4. После согласования, отрисовываете меню и все оставшееся.

Если устроит, то передам все остальные страницы.

ТЗ на 1-ну страницу. (самую сложную).

https://docs.google.com/document/d/1k_ivnQEQuuCYXhlYdxnYuREUPTILxCF8QcIg8ddMQBc/edit?usp=sharing

Мне важен ваш UХ опыт.

Пришлите примеры интерфейсов.

Напишите в сообщении Кодовое слово (оно в ТЗ), иначе вы не ознакомились с задачей.