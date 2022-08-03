Требуется дизайнер для создания интерфейса одной страницы сервиса по предоставленному прототипу. Нужно предоставить 1-2 варианта. Опыт в UX обязателен. Заявки без примеров работ не рассматриваются.
Дизайн 1 страницы сервиса
Здравствуйте, ищу дизайнера для отрисовки по прототипу всего сайта.
Выдам в этой задаче 1 страницу. Ищу того, кто соображает в UX интерфейсах.
Процесс должен быть следующим:
1. присылаете ГайдЛайн из 2-х вариантов. Выбираем цветовое решение.
2. Отрисовываете таблицу
3. После согласования, отрисовываете фильтр и графики
4. После согласования, отрисовываете меню и все оставшееся.
Если устроит, то передам все остальные страницы.
ТЗ на 1-ну страницу. (самую сложную).
https://docs.google.com/document/d/1k_ivnQEQuuCYXhlYdxnYuREUPTILxCF8QcIg8ddMQBc/edit?usp=sharing
Мне важен ваш UХ опыт.
Пришлите примеры интерфейсов.
Напишите в сообщении Кодовое слово (оно в ТЗ), иначе вы не ознакомились с задачей.
Выбранный исполнитель
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