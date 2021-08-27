Лендинг на Tilda «Просто-Дизайн»

Дизайн в Figma + верстка на Tilda минималистичного лендинга компании дизайна интерьеров «Просто-Дизайн»

Заказчиком был предоставлен прототип. Проанализировав нишу, я внес свои предложения в прототип и структуру.

Утвердили до полного согласия внешний вид сайта, сделанный мной в figma с заказчиком. После чего приступил к верстке сайта на Tilda. Интегрировал опросник-quiz Marquiz на сайт.. Сделал адаптивы + добавил трендовую анимацию, которая хорошо "оживила сайт".

Бонусом, предложил заказчику анимированный прелоадер (загрузка сайта) + фавикон