Лендинг на Tilda биржы «Бригады»

Дизайн в Figma + адаптивная верстка на Tilda лендинга биржи по поиску строительно-ремонтных работ «Бригады»

Результатом довольны все :) Это лучше видеть вживую. Заказчик остался очень доволен дизайном и предложенной мной анимацией. Сайт имеет достаточно хороший уровень конверсии.