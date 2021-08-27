Лендинг на Tilda биржы «Бригады»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн в Figma + адаптивная верстка на Tilda лендинга биржи по поиску строительно-ремонтных работ «Бригады»
Результатом довольны все :) Это лучше видеть вживую. Заказчик остался очень доволен дизайном и предложенной мной анимацией. Сайт имеет достаточно хороший уровень конверсии.