Изменить дизайн сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен7 заявок505 просмотров

Задача: видоизменить существующий дизайн, чтобы не верстать сайт заново.

  • Составить логотип
  • подобрать цвета бренда “Позишен”, который будет использоваться на всех страницах.
  • заменить все иконки и элементов на 5 страницах
Требования:

  • По каждому пункту нужно предоставить по 2 варианта для одной страницы. После согласования сделать все страницы на основании выбранного варианта.
  • Цвет не должен отвлекать от данных на странице.
  • Иконки и элементы должны быть все в едином стиле.

    ТЗ

  • https://docs.google.com/document/d/1D54A0LRFp-LGwp-YHbF4JXaegeClz9GRRO_gADIrt5A/edit?usp=sharing

3 года назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
5 дней
Escrow
Все хорошо
Рекомендую

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roman_loginov
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