Адаптация интерфейса программы в Веб интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт17 заявок514 просмотров

Есть программа для работы с клиентской базой (календарь, список клиентов, добавление новых, документооборот).

Нужно перерисовать программу в Web CRM систему.

Что нам нужно?

  • освежить дизайн и стиль в соответствии с трендами 2022-2023гг;
  • улучшить UX там, где это возможно;
  • обязательно адаптивность интерфейса;
  • прорисовать все окна и диалоги системы в новом интерфейсе.
Опыт разработки UX/UI в CRM/CMS приветствуется.

Так же плюсом будет опыт разработки интерфейсов iOS и Android приложений.

Пожалуйста, в портфолио присылайте те дизайны, которые делали ИМЕННО ВЫ!

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translate-me
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