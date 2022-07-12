Есть программа для работы с клиентской базой (календарь, список клиентов, добавление новых, документооборот).

Нужно перерисовать программу в Web CRM систему.

Что нам нужно?

освежить дизайн и стиль в соответствии с трендами 2022-2023гг;

улучшить UX там, где это возможно;

обязательно адаптивность интерфейса;

прорисовать все окна и диалоги системы в новом интерфейсе.

Опыт разработки UX/UI в CRM/CMS приветствуется.

Так же плюсом будет опыт разработки интерфейсов iOS и Android приложений.

Пожалуйста, в портфолио присылайте те дизайны, которые делали ИМЕННО ВЫ!