Make world better...
Web/UI Designer Hello, I'm Aleksey from Ukraine, Kyiv (UTC+2)
Which Type of Service I Provide:
- Full Website design
- Landing page
- Responsive design
- E-commerce and blog design
- Logo design
- Creative for social media
My Skills:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Your benefits of working with me:
* High Quality. Extensive WEB/UI design experience.
* Responsiveness. All my designs are responsive for mobile, tablet and desktop.
* All processes understanding. Basic knowledge in HTML/CSS.
Get in touch with me if you are looking for someone to exceed your expectations.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Із завданням впорався чудово, швидко! має гарний смак . Раджу!
Ответный отзыв
Рекомендую до співпраці. Надійний замовник.
$300
2 балла
4 года назад
AutoCADHTML
Редкой неадекватности исполнитель. После получения предоплаты трубку берет раз в две недели. На сообщения в мессенджер отвечает выборочно. Проект так и не закончил к сроку. Жду возврата аванса.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично, быстро
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$75
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$40
10 баллов
5 лет назад
Надо было сделать дизайн 4 блоков для работающего сайта. На следующий день было готово. Учел пожелания, оперативно внес правки. По результату был предоставлен PSD макет. Все ок, рекомендую.
Ответный отзыв
Максим грамотно и по пунктам сформировал задание, был всегда на связи для уточнения деталей. После сдачи проекта своевременно и без задержек оплатил заказ. Рекомендую к сотрудничеству.