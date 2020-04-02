lburchenko

Алексей lburchenko

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
11 минут назад
Make world better...

Web/UI Designer Hello, I'm Aleksey from Ukraine, Kyiv (UTC+2)

Which Type of Service I Provide:

- Full Website design

- Landing page

- Responsive design

- E-commerce and blog design

- Logo design

- Creative for social media

My Skills:

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

Your benefits of working with me:

* High Quality. Extensive WEB/UI design experience.

* Responsiveness. All my designs are responsive for mobile, tablet and desktop.

* All processes understanding. Basic knowledge in HTML/CSS.

Get in touch with me if you are looking for someone to exceed your expectations.

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Отзывы заказчиков

vodogray
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Веб дизайн для личного бренда
Із завданням впорався чудово, швидко! має гарний смак . Раджу!
Рекомендую до співпраці. Надійний замовник.
Ответный отзыв
offload
49 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
2 балла
4 года назад
Адаптация. Подбор и обработка фото для шаблона.
AutoCADHTML
Редкой неадекватности исполнитель. После получения предоплаты трубку берет раз в две недели. На сообщения в мессенджер отвечает выборочно. Проект так и не закончил к сроку. Жду возврата аванса.
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dmitryweblancer
Дмитрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннер 240х400 строгий
Всё отлично, быстро
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kovapoltava
Олег 
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Дизайн лендинг страницу и 2 pdf брошуры.
Рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Дизайн 4 блоков для новой страницы сайта
Надо было сделать дизайн 4 блоков для работающего сайта. На следующий день было готово. Учел пожелания, оперативно внес правки. По результату был предоставлен PSD макет. Все ок, рекомендую.
Максим грамотно и по пунктам сформировал задание, был всегда на связи для уточнения деталей. После сдачи проекта своевременно и без задержек оплатил заказ. Рекомендую к сотрудничеству.
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