Дизайн лендинг страницу и 2 pdf брошуры.

Есть лендинг среднего размера. Нужно перенести его в конструктор elementor, добавив дизайн мобильной версии. То есть необходимы дизайн-навыки. В заявке пожалуйста скиньте 3 ссылки на рабочие проекты, в которых вы делали дизайн, на конструкторе elementor.