Дизайн лендинг страницу и 2 pdf брошуры.

$150
Дизайн сайтовЗавершен39 заявок1172 просмотра
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1. Необходимо сделать дизайн вебстрницы.  Мы планируем сделать дополнения к странице и нужен дизайнерский глаз чтоб сделать графически привлекательную страницу. https://kovapartitions.co.uk/product/single-glazed-partition/

2. Необходимо сделать дизайн 2х pdf брошур. Есть старые исходники к которым нужно добавить креативити.

4 года назад
kovapoltava
Олег 
40 летВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lburchenko
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$75
33 дня
Рекомендую
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