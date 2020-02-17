Разработка дизайна медицинского портала

$310
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки259 просмотров
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Нужно разработать дизайн для портала медицинского оборудования. 

Страницы: 

- Главная страница (основные разделы каталога) Страница – О компании (род деятельности, достижения, преимущества, фото/видео)- Контакты (основные контакты и реквизиты компании-поставщика)- Каталог – страница подраздела (содержит внутренние фильтры поиска и сортировки товара по критериям). Например, «нейрореабилитация».- Каталог – страница конечного товара с характеристиками, ценой, формой заказа- Нормативная документация- Статьи, полезная информация- Шаблон типичной страницы- Всплывающие формы заказа

4 года назад
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
KnopochkaN
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$310
10 дней
Отличный дизайнер и исполнитель) Качественный дизайн, выполнение всех пожеланий и доработок. Доволен уже не первый раз. Работаем на постоянной основе по крупным проектам с Анастасией. Рекомендую)
Спасибо за очередной проект! Понятные правки, хорошая коммуникация и оплата в срок. Обращайтесь еще)
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