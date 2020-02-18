Шапка ютюб канала

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок237 просмотров
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Сделать красивую картинку-шапку ютюб канала

4 года назад
guest_15814928505956
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Roma3894
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
3 дня
WMZ
Очень рекомендую Романа, если у вас есть потребность получить качественный дизайн! Он сразу понял мою потребность, предложил варианты, и я получила готовый макет в этот же день. Обращайтесь к Роману, если хотите получить качественный и привлекательный материал. Не пожалеете.
Приятный заказчик, четкая постановка задачи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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