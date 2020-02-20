Нарисовать дизайн страницы

Для сайта www.crocotravel.com надо нарисовать страницу с выбором тарифа.

Владелец базы отдыха в личном кабинете будет иметь ссылку на страницу "Тарифы".

При переходе на эту страницу владелец базы отдыха должен иметь возможность ознакомиться с тарифными планами и выбрать один из них.

Кроме того, помимо тарифных планов на сайте предлагаются платные рекламные опции.

Предлагаем выбор между двумя тарифными планами, с возможностью смены 1 раз в месяц:

Тариф №1:

- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Комиссия 10% от стоимости брони

Тариф №2:

- Количество объектов до 3 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 150 руб.

Тариф №3:

- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 180 руб.

Тариф №4:

- Количество объектов до 10 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 250 руб.

Дополнительные рекламные возможности:

- Расширенная статистика в админ-панели: 120 руб. / мес. или 3000 руб. единоразово.

- Выделение карточки объекта в поиске - 120 руб. / 7 дней

- Удержание в ТОП-3 результатов поисковой выдачи - 120 руб. / 7 дней

- Рассылка по аудитории сервиса - 40 000 руб.

- Реклама в блоке "Наши рекомендации" - 9 000 руб. / 7 дней

- Реклама в блоке "Лучшие предложения" - 9 000 руб. / 7 дней

У каждой возможности показать пример рекламного размещения.

Необходимо придерживаться в рамках макета текущей стилистики сайта и тематики.

На выходе нужен jpg страницы и страница в слоях psd.