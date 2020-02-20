Нарисовать дизайн страницы

Здравствуйте, Нужно создать шапку для ютуб канала. Что на ней должно быть и как - пишите мне в ЛС я в целом обрисую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта www.crocotravel.com надо нарисовать страницу с выбором тарифа.
Владелец базы отдыха в личном кабинете будет иметь ссылку на страницу "Тарифы".
При переходе на эту страницу владелец базы отдыха должен иметь возможность ознакомиться с тарифными планами и выбрать один из них.
Кроме того, помимо тарифных планов на сайте предлагаются платные рекламные опции.
Предлагаем выбор между двумя тарифными планами, с возможностью смены 1 раз в месяц:
Тариф №1:
- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)
- Комиссия 10% от стоимости брони
Тариф №2:
- Количество объектов до 3 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)
- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 150 руб.
Тариф №3:
- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)
- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 180 руб.
Тариф №4:
- Количество объектов до 10 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)
- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 250 руб.
Дополнительные рекламные возможности:
- Расширенная статистика в админ-панели: 120 руб. / мес. или 3000 руб. единоразово.
- Выделение карточки объекта в поиске - 120 руб. / 7 дней
- Удержание в ТОП-3 результатов поисковой выдачи - 120 руб. / 7 дней
- Рассылка по аудитории сервиса - 40 000 руб.
- Реклама в блоке "Наши рекомендации" - 9 000 руб. / 7 дней
- Реклама в блоке "Лучшие предложения" - 9 000 руб. / 7 дней
У каждой возможности показать пример рекламного размещения.
Необходимо придерживаться в рамках макета текущей стилистики сайта и тематики.
На выходе нужен jpg страницы и страница в слоях psd.
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