Нарисовать дизайн страницы

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок455 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта www.crocotravel.com надо нарисовать страницу с выбором тарифа.

Владелец базы отдыха в личном кабинете будет иметь ссылку на страницу "Тарифы".

При переходе на эту страницу владелец базы отдыха должен иметь возможность ознакомиться с тарифными планами и выбрать один из них.

Кроме того, помимо тарифных планов на сайте предлагаются платные рекламные опции.

Предлагаем выбор между двумя тарифными планами, с возможностью смены 1 раз в месяц:

Тариф №1:

- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Комиссия 10% от стоимости брони

Тариф №2:

- Количество объектов до 3 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 150 руб.

Тариф №3:

- Количество объектов до 5 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 180 руб.

Тариф №4:

- Количество объектов до 10 шт. (дополнительные 5шт. - 125 руб./мес.)

- Без комиссии за брони. Фиксированная ежемесячная плата 250 руб.

Дополнительные рекламные возможности:

- Расширенная статистика в админ-панели: 120 руб. / мес. или 3000 руб. единоразово.

- Выделение карточки объекта в поиске - 120 руб. / 7 дней

- Удержание в ТОП-3 результатов поисковой выдачи - 120 руб. / 7 дней

- Рассылка по аудитории сервиса - 40 000 руб.

- Реклама в блоке "Наши рекомендации" - 9 000 руб. / 7 дней

- Реклама в блоке "Лучшие предложения" - 9 000 руб. / 7 дней

У каждой возможности показать пример рекламного размещения.

Необходимо придерживаться в рамках макета текущей стилистики сайта и тематики.

На выходе нужен jpg страницы и страница в слоях psd.

4 года назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$25
2 дня
WMZ
Все шикарно, всегда на связи, сделал все в рамках нашей тематики и грамотно. Рекомендую.
Очень рад сотрудничеству!) Денис предоставил грамотное задание, всегда был на связи и быстро все оплатил. Спасибо за проект!) С удовольствием ещё поработаю и другим рекомендую ))
  • Похожие заказы

  • Дизайн Главной страницы

    $50

    ТЗ прикрепляю файл Делается главная страница для корпоративного сайта, тема для представителя 1С в СНГ. Вот примерные 8 блоков в ТЗ указаны. Нужен хороший дизайн, в идеале если Вы уже работали с 1С то знаете их стиль и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Потрібен дизайн для кулінарного сайту

    $240

    Потрібен дизайн для кулінарного сайту.  Прикріпляю до проекту приблизну структуру сторінок. По кльорам потрібно орієнтуватись на логотип сайта (логотип також прикріпляю).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перенос готового дизайна в Фигму и дизайн мобильной версии

    У нас будут 20-25  страниц готового дизайна в PSD (версия для десктопа). Уже есть первые 7 страниц. Требуется перенести весь дизайн в Фигму.  Разрабботать версию для планшета и для мобильного. Сделать синхронизацию блоков.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Нужен человек с богатым опытом разработки макетов. ( прошу не откликаться тех у кого нету опыта.)Который может обосновать почему добавил тот или иной блок сюда и почему не добавил другие элементы. Важно чтобы вы были с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн каталога товара

    Здравствуйте! За время работы [url=https://www.aktivesport.ru/collection/ryukzaki-turisticheskie]каталог[/url] сайта оброс большим количеством информации о товаре, которая перекрывает изображения товара и рассеивает внимание. http://joxi.ru/12Mq9l4s0lV9q2 Шрифты, сочетание цветов, размеры иконок и флажков, их расположение - всё превратилось в фарш. Нужно всё это привести ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо разработать дизайн сайта

    На основании мокапа разработать дизайн сайта студии по проектированию и  изготовлению мебели. Подробности обсудим с кандидатами. При отписке желательны ссылки на Ваши работы. Срок выполнения проекта до 20.02.2020

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка дизайна сайта

    Добрый день. Нужно разработать дизайн, близкий по стилистике к оформлению к [url=https://karavan-trade.com/]https://karavan-trade.com/[/url]на такую же тематику доставки из Китая.  Так же нужно будет добавить форум. Жду от Вас цены и сроки

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 года назад