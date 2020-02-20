Редизайн каталога товара

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок472 просмотра
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Здравствуйте!

За время работы каталог сайта оброс большим количеством информации о товаре, которая перекрывает изображения товара и рассеивает внимание.

http://joxi.ru/12Mq9l4s0lV9q2

Шрифты, сочетание цветов, размеры иконок и флажков, их расположение - всё превратилось в фарш. Нужно всё это привести в божий вид. Количество колонок не меняем(их должно остататься 4).

Я склоняюсь к идее раскрытия инфы при наведении на товар (вроде такого), но возможно у вас есть другие удачные идеи. У нас сейчас частично реализовано - при наведении на картинку показывается кнопка купить и дата доставки. Можно это расширение сделать еще больше вниз и дополнительно вправо. Какие-то вещи надо оставить на основном изображении (инфа о скидке или подарке).

Если вас заинтересовала эта задача пожалуйста пришлите примеры ваших работ по подобной или похожей теме (ссылки на работающие сайты или скриншоты), а также общую характеристику того, как вы бы реализовали данную задачу. 

4 года назад
kostun1
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
n1agency
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$8
1 день
WMZ
Лояльный подход к заказчику и невероятная мотивация к работе! У меня задача была небольшой, но Сергей удивил тем, что в ответе к моей задаче уже по сути выполнил работу и выполнил отлично! Мне ничего не оставалось, как забыть про остальных (кто оставил свои ответы под моей заявкой) и принять работу Сергея. Я не терял время на согласование и обсуждение и получил устраивающий меня результат менее чем за 1 день!
Константин отличный заказчик, который прислушивается к мнению специалистов, хорошо ставит задачи))) Было приятно поработать и готов продолжать :-)
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