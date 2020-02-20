Редизайн каталога товара

Здравствуйте!

За время работы каталог сайта оброс большим количеством информации о товаре, которая перекрывает изображения товара и рассеивает внимание.

http://joxi.ru/12Mq9l4s0lV9q2

Шрифты, сочетание цветов, размеры иконок и флажков, их расположение - всё превратилось в фарш. Нужно всё это привести в божий вид. Количество колонок не меняем(их должно остататься 4).

Я склоняюсь к идее раскрытия инфы при наведении на товар (вроде такого), но возможно у вас есть другие удачные идеи. У нас сейчас частично реализовано - при наведении на картинку показывается кнопка купить и дата доставки. Можно это расширение сделать еще больше вниз и дополнительно вправо. Какие-то вещи надо оставить на основном изображении (инфа о скидке или подарке).

Если вас заинтересовала эта задача пожалуйста пришлите примеры ваших работ по подобной или похожей теме (ссылки на работающие сайты или скриншоты), а также общую характеристику того, как вы бы реализовали данную задачу.