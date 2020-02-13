Сделать редизайн страницы

На тему продажи и установки Домашних кинотеатров. Структура разработана - содержит в себе около 8 блоков. Имеются образцы всех блоков. Фактически нужно их отрисовать в едином стиле и соединить вместе) Дизайн должен быть адаптивным и удобно верстаться. Работу требуется исполнить ...