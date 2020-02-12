Настройка плагина AnyComments для Wordpress

Что нужно поправить в AnyComents? (фото 1)

1. Убрать слово «Гость»

2. Цвет текста в инпутах при написании сделать черным

3. По возможности изменить текст «Ваш комментарий…» на «Ваш отзыв…» + изменить цвет на светло серый, чтобы было видно, что там написано!

4. Кнопка «Отправить» не подтягивает цвета с настройки, цвет кнопки должен быть #8258c8, а при наведении #340a60 или подтянусь стили главной страницы с подобных кнопок

5. Шрифт установить белым цветом

6. Этот пиксель, это аватарка, убрать аватарку, чтобы она не отображалась вообще!

7. Шрифт установить белым цветом

8. По возможности убрать эти кнопки «Ответить» + Лайк

9. Выводить форму комментариев на страницах, только при условии шорт кода.

10. По не понятной мне причине после установки плагина и вывода отзывов, появилось это (фото 2) по возможности убрать!

P.S. Возможно нужно будет отключить в настройке AnyComments "Свой дизайн" и просто прописать в отдельной вкладке свои стили CSS (это уже на ваше профессиональное рассмотрение).

Доступ к админке и FTP предоставлю перед стартом работы.

Бюджет: 1500 руб.

Срок: как можно скорее