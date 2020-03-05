Дизайн ИМ

Дизайн сайтовЗавершен43 заявки1207 просмотров
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Добрый день. Дизайн по ТЗ, 5 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость, спасибо.

4 года назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$250
7 дней
Отличный дизайнер, детальная проработка макетов, всегда на связи. Рекомендую!
С Дмитрием отлично поработали, спасибо большое за интересный проект! Четкое тз, всегда на связи, приветлив - все главные качества хорошего сотрудничества присутствует. Спасибо, буду рад поработать еще)