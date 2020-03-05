Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта по вывозу мусора. Основная деятельность компании – вывоз строительного и крупногабаритного мусора контейнерами от 8 до 36 м3 (также есть техника ГАЗели и самосвалы) по Москве и ...
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Добрый день. Дизайн по ТЗ, 5 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость, спасибо.
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