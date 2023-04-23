Только современный,качественный и уникальный дизайн.
Здравствуйте, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.
Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.
Мои услуги:
1. Дизайн сайтов, моб. приложений, баннеров, иконок, полиграфический дизайн и все что можно задизайнить:)
2. Сайты под ключ любой сложности;
3. Верстка любой сложности.
Мои преимущества:
• Сроки
• Качество
• Только современный дизайн
• Задачи любой сложности
Спасибо за внимание!!!
Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)
Со мной можно связаться в соц.сетях:
Skype: alexsandr.tkachuk18.
Telegram: https://t.me/alexsander_tkachuk
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#144
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Дизайн мобильных приложений
ТОП-20— Дизайн интерфейсов и игр
ТОП-50— Иконки и Пиксель-арт
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ТОП-50— Дизайн сайтов
Портфолио
- Дизайн мобильного приложения для скачивания видео113 просмотров
- Дизайн сайта для продажи люксовых часов74 просмотра
- Дизайн мобильного приложения для аптеки77 просмотров
- Дизайн сайта по горящим преложениям64 просмотра
- Дизайн мобильного приложения для ресторана64 просмотра
- Дизайн интернет магазина45 просмотров
- Дизайн лендинга для онлайн курсов по маркетингу63 просмотра
- Дизайн крипто обменника34 просмотра
- Дизайн лендинга для риелтора41 просмотр
- Дизайн лендинга для криптотрейдера33 просмотра
- Дизайн главной страницы для курортного отеля136 просмотров
- Дизайн городского портала86 просмотров
Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
год назад
Google PlayДизайн мобильных приложенийСоздание иконокСоздание скриншотов
Супер-профи, все сделал за 1 день!
Ответный отзыв
Спасибо все супер)
$350
10 баллов
2 года назад
FigmaДизайн интерфейсов
Безумно доволен результатом! Быстро, профессионально. Счастлив, что нашел Александра =))
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, идеальное ТЗ, четкая задача, приятный парень) Буду рад сотрудничеству)
$150
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайтов
ГЕНИЙ
Ответный отзыв
Все супер, быстрое утверждение, четка задача)
$50
10 баллов
2 года назад
FigmaДизайн сайтов
Все отлично, чувствуется рука специалиста, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие, буду рад сотрудничеству)
$500
10 баллов
2 года назад
iOS
Заказ выполнен максимально быстро и очень качественно. Будем работать дальше
Ответный отзыв
Все круто, нашли общее вкус за пару сек, спасибо большое за интересный проект, буду рад сотрудничеству)
Дизайн сайтов
76 отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#50
Дизайн мобильных приложений
35 отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
#11
Баннеры
19 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#78
Дизайн интерфейсов и игр
9 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#14
Иконки и Пиксель-арт
7 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#44