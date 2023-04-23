Только современный,качественный и уникальный дизайн.

Здравствуйте, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.

Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.

Мои услуги:

1. Дизайн сайтов, моб. приложений, баннеров, иконок, полиграфический дизайн и все что можно задизайнить:)

2. Сайты под ключ любой сложности;

3. Верстка любой сложности.

Мои преимущества:

• Сроки

• Качество

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

Спасибо за внимание!!!

Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)

Со мной можно связаться в соц.сетях:

Skype: alexsandr.tkachuk18.

Telegram: https://t.me/alexsander_tkachuk