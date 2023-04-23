alexsandr999

Александр Ткачук alexsandr999

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Только современный,качественный и уникальный дизайн.

Здравствуйте, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.

Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.  

Мои услуги:

1. Дизайн сайтов, моб. приложений, баннеров, иконок, полиграфический дизайн и все что можно задизайнить:)

2. Сайты под ключ любой сложности;

3. Верстка любой сложности.

Мои преимущества:

• Сроки 

• Качество 

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

Спасибо за внимание!!!

Буду рад  сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)

Со мной можно связаться в соц.сетях: 

Skype: alexsandr.tkachuk18.

Telegram: https://t.me/alexsander_tkachuk

#1Создание скриншотов
#1Google Play
#6Создание иконок
#8Дизайн интерфейсов
#8Дизайн мобильных приложений
#13iOS
#50Дизайн сайтов
#50Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#144
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Дизайн мобильных приложений
ТОП-20
Дизайн интерфейсов и игр
ТОП-50
Иконки и Пиксель-арт
ТОП-50
Дизайн сайтов
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Отзывы заказчиков

Borteks
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$240
10 баллов
год назад
Дизайнер для приложения по медитации на iOS и Android
Google PlayДизайн мобильных приложенийСоздание иконокСоздание скриншотов
Супер-профи, все сделал за 1 день!
Спасибо все супер)
Ответный отзыв
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$350
10 баллов
2 года назад
Дизайн для игрового лаунчера
FigmaДизайн интерфейсов
Безумно доволен результатом! Быстро, профессионально. Счастлив, что нашел Александра =))
Спасибо за сотрудничество, идеальное ТЗ, четкая задача, приятный парень) Буду рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
guest_1678173270499
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Тестовый трейд рум
Дизайн сайтов
ГЕНИЙ
Все супер, быстрое утверждение, четка задача)
Ответный отзыв
microscript
Игорь 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Редизайн страницы
FigmaДизайн сайтов
Все отлично, чувствуется рука специалиста, спасибо!
Спасибо за доверие, буду рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
guest_16724005283101
2 года в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
2 года назад
Современный дизайн для ios приложения
iOS
Заказ выполнен максимально быстро и очень качественно. Будем работать дальше
Все круто, нашли общее вкус за пару сек, спасибо большое за интересный проект, буду рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
76 отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#50
Дизайн мобильных приложений
35 отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
#11
Баннеры
19 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#78
Дизайн интерфейсов и игр
9 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#14
Иконки и Пиксель-арт
7 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#44