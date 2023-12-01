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Разработчик iOS — это специалист, который специализируется на создании приложений для устройств от Apple, таких как iPhone, iPad, и других гаджетов работающих на iOS. Он владеет знаниями и навыками в области программирования, дизайна пользовательского интерфейса и оптимизации приложений для iOS-платформы.

Услуги, которые предоставляет разработчик iOS

  • Разработка приложений под iOS

    Разработчик iOS способен создавать приложения для iPhone и iPad, учитывая особенности платформы, используя языки программирования Swift или Objective-C.

  • Тестирование и отладка

    После создания приложения разработчик проводит тестирование для обнаружения ошибок и улучшения производительности.

  • Поддержка и обновление

    Разработчик обеспечивает поддержку приложения, выпуская обновления для улучшения функционала и исправления ошибок.

  • UI/UX дизайн

    Некоторые разработчики также имеют навыки в области дизайна пользовательского интерфейса, что позволяет создавать удобные и привлекательные приложения.

  • Интеграция с другими сервисами

    Разработчик iOS может интегрировать приложение с различными сервисами, такими как платежные системы, социальные сети и другие API.

Значимость разработчика iOS в мире современных технологий

Разработчики iOS играют важную роль в сфере мобильной разработки, учитывая популярность устройств Apple. Они создают разнообразные приложения — от игр и развлекательных программ до корпоративных инструментов и сервисов, облегчающих повседневную жизнь пользователей. Их навыки и творческий подход позволяют создавать уникальные и инновационные продукты, соответствующие требованиям рынка и ожиданиям пользователей.

  • Разработка веб-приложений (IOS и Android)

    $1200

    Ищем программиста, который создаст приложение на IOS и Android. Вам нужно будет подключиться к внутренней базе данных для чтения/записи/редактирования. Дизайн уже существует. язык по вашему выбору, но должен быть проведен анализ ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Дизайн мобильных приложений6 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Создание WebView мобильного приложения

    Имеется корпоративное веб-приложение. Сейчас завершаем создание мобильной верстки для него. Основные экраны уже готовы, дорабатываются дополнительные. Нужно создать мобильное приложение в формате WebView для Android и iOS. То есть быстро и просто стандартными средствами сделать ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Создание мобильного приложения на IOS и Android

    $3500

    Ищу разработчика приложения. Есть идея, которую хочу воплотить. Нужен опытный разработчик, который сможет создать приложение с нуля, и сделать дизайн разумеется. на обе платформы и выложить в стор.

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения14 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Ищем Swift разработчика

    Мы ищем Swift разработчика iOS/watchOS приложений, с серьезным опытом создания сложных анимированных эффектов взаимодействия с интерфейсом. Квалификация: Владение Swift (на уровне среднего и выше); Опыт создания интерактивных (анимированных) пользовательских элементов; ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Открыт
    13 дней назад

  • React Native доработка app

    Потрібна доробка функціоналу цього додатку: https://codecanyon.net/item/chatai-chatgpt-android-ios-ai-chat-app/48038811 Потрібні функції: - Переключити на GPT-4 - Функція створити (або вибрати існуюче) та надіслати фото - Обрізати фото перед відправкую GPT API (взяти якусь готову бібліотеку для ...

    AndroidiOSReact
    Мобильные приложения3 заявки
    Открыт
    14 дней назад

  • Оптимизировать масштаб сайта и сменить цвет 2-х кнопок

    1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования. 2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование6 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Cогласно описанных тест-кейсов делать периодически фулл-регресс

    На проект вебсайт+2 моб приложения (андроис и iOs) требуется фрилансер-тестировщик, который сможет обеспечить регулярное тестирование проекта согласно документации. В резюме прошу указать образование, опыт работы (проекты, задачи, длительность предоставления услуг, стек, ...

    iOS
    Тестирование сайтов7 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Примитивное iOS Webview приложение

    Ищу разработчика на постоянку. Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт. Основные требования: 1. Должен быть чистый и уникальный ...

    HTMLiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Открыт
    21 день назад

  • Разработать мобильное приложение iOS для эмуляции жестов в тикток

    Нужно автоматизировать залив контента в тикток на айфоне, то есть эмулировать нажатия пользователя. Контент по апи получать и можно через галерею брать. Вроде с джейлбрейком или чем-нибудь подобным можно такое сделать, то есть проблема именно ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Мобильно приложение для доставки еды (ПП)

    Мы ищем опытного фрилансера для создания мобильного приложения, предназначенного для упрощения процесса заказа и доставки сбалансированного питания. Наше приложение будет предоставлять клиентам возможность выбора из пяти базовых рационов и пяти-шесть блюд на каждый день, а ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Найти и установить приложение заказа еды

    $100

    Необходимо найти, установить и настроить скрипт доставки еды. Должен быть вариант под Android + IOS. Хостинг VPS есть , предоставлю Варианты бесплатные, которые нашел я: https://prowebber.cc/web/i-mobile-apps/28729-fuodz-v137-grocery-food-pharmacy-courier-service-provider-backend-driver-vendor-app.html ...

    LaravelAndroidHTMLiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Xamarin.form

    Добрый день. Требуется доработка мобильного приложения на android и ios, выполненных на xamarin.form + MS SQL Server. Приложение в целом рабочее, требуется добавление функционала (button), возможно допилить админ панель (JS) и выложить в google play ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    2 часа назад

  • Создание мобильного приложения

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал: https://apps.apple.com/app/id1520599531 Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Нужна IOS версия существующего приложения на Kotlin Multi Platform

    Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию. Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых товаров. В основе лежит ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 дней назад

  • Нужно разработать приложение

    Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе. Необходим сам дизайн приложений и их реализация. ОС приложений — Android и iOS Админ-панель — веб приложение Три роли: Администратор (веб-приложение) Менеджер ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs

    $650

    Разработать MVP устройство арт-плоттер Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей Устройство в целом будет состоять из 3х элементов: 1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог) 2) ВЫВОД - подключаемая насадка в ...

    iOS
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    24 дня назад

  • Разработка iOS. VPN приложение на протоколе shadowsocks

    Добрый день. Необходимо разработать приложение VPN под iOS, на протоколе shadowsocks. У нас есть готовый бэк, сервис работает на базе telegram бота.Есть api и готовое приложение на Android, дизайн проект. Нужно все тоже самое сделать ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    24 дня назад