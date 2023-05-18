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  • Ищем Swift разработчика

    Мы ищем Swift разработчика iOS/watchOS приложений, с серьезным опытом создания сложных анимированных эффектов взаимодействия с интерфейсом. Квалификация: Владение Swift (на уровне среднего и выше); Опыт создания интерактивных (анимированных) пользовательских элементов; ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Добработка приложения на Swift

    $200

    ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1bjv8-FNJdGvfuE8zCtNBC5gfCzXAlDFn/edit Дизайн пейвола - https://www.figma.com/file/Oyzn4s8b9zeBL2myRZNAdQ/PDP-Fortnite?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=0dRc8T7zxKCSwysT-0 Само приложение готово, нужно его доработать согласно ТЗ. Дизайн всего приложения - https://www.figma.com/file/ge2ZYrffkfz5UbeLhLQqc1/Fortnite-App-Full?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=RTuYWZtVKTXqhfqe-0

    Swift
    Мобильные приложения1 заявка
    Открыт
    25 дней назад

  • Manual Middle QA Engineer

    Добрый день! Мы занимается разработкой собственного продукта на рынке отельного бизнеса. Сейчас мы расширяем команду и ищем талантливого специалиста на позицию Junior Manual QA Engineer. Обязанности: Анализ результатов тестирования ...

    PostgreSQLSwift
    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Интеграция сборщика данных для мобильного приложения

    $500

    Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники. необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; ...

    AndroidiOSKotlinSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доработка IOS приложения

    Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуется разработка iOS приложения на SWIFT

    Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы ...

    iOSFigmaSwift
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Допомога з розробкою Додатка

    $20

    Мирного дня, шановне панство! Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель) ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • IOS

    Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...

    iOSRESTSwiftRedux
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • React Native iOS/Mac OS Network Extension Bridge

    $50

    Цель: обеспечить связь между приложениями iOS/Mac OS и network extensions, написанными на Swift/Objective-C. Содержание: Создать мост для React Native (iOS/Mac OS), который использует Network Extension Packet Tunnel и реализует безопасное соединение с использованием Xray ...

    iOSПриложение для iOSReact NativeReact.jsSwift
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Простая игра под iOS на swift

    $300

    [b]Цель:[/b]Сделать игру под ios и опубликовать в app store на наш аккаунт разработчика [b]Структура экранов:[/b] [list] [*]Сплешскрин - загрузка игры [*]Меню [*]Правила. Открывается страница справилами [*]Уровни. Можно выбрать уровень игры [*]Политика. Открывается сайт в ...

    iOSSwiftВерстка приложения
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Мобильное приложение IOS, Swift

    Необходимо разработать мобильное приложение для IOS, Swift. Макеты в фигме, по объему около 15-20 основных экранов + дополнительный функционал. [b]Требования к разработчику: [/b][list][*]Опыт разработки приложений на Swift под iOS от 2 лет;[*]Опыт разработки клиент-серверных приложений (JSON api);[*]Опыт использования ...

    iOSПриложение для iOSFigmaGitSwift
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создание Taplink

    Создание taplink , важное условие: оплата американской картой, у вас должен быть либо PayPal , либо американская карта, либо swift code и все данные по банку для перевода

    Swift
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать связь iOS device-site

    $1000

    Приветствую! [b]В общем задача[/b]: есть реальные девайсы iOS, нужно сделать возможность сопрягать (добавлять) их в дашборд свой (который мы сделаем) и сделать возможность управлять каждым девайсом по отдельности. [b] Что можно делать в дашборде с ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработчик мобильных приложений IOS (middle)

    Ищем опытного разработчика на full-time (middle) Что ожидаем от кандидата: [list][*]Самостоятельная разработка по готовым дизайнам приложений под IOS на [b]языке[/b] [b]Swift[/b];[*]Работа с различными SDK (Firebase, AppMetrika, AppsFlyer, AppHud, SDK Facebook, и тд);[*]Создание API интеграций со сторонними ...

    iOSПриложение для iOSFirebaseSwift
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад