Мы ищем Swift разработчика iOS/watchOS приложений, с серьезным опытом создания сложных анимированных эффектов взаимодействия с интерфейсом. Квалификация: Владение Swift (на уровне среднего и выше); Опыт создания интерактивных (анимированных) пользовательских элементов; ...
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- iOSSwiftМобильные приложения2 заявкиОткрыт22 дня назад
- $200
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1bjv8-FNJdGvfuE8zCtNBC5gfCzXAlDFn/edit Дизайн пейвола - https://www.figma.com/file/Oyzn4s8b9zeBL2myRZNAdQ/PDP-Fortnite?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=0dRc8T7zxKCSwysT-0 Само приложение готово, нужно его доработать согласно ТЗ. Дизайн всего приложения - https://www.figma.com/file/ge2ZYrffkfz5UbeLhLQqc1/Fortnite-App-Full?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=RTuYWZtVKTXqhfqe-0SwiftМобильные приложения1 заявкаОткрыт25 дней назад
Добрый день! Мы занимается разработкой собственного продукта на рынке отельного бизнеса. Сейчас мы расширяем команду и ищем талантливого специалиста на позицию Junior Manual QA Engineer. Обязанности: Анализ результатов тестирования ...PostgreSQLSwiftТестирование сайтов4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники. необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $52
нужно перенести сайт в готовое приложение (webview) на языках swift и kotlinKotlinSwiftВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...Закрыт3 месяца назад
Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Мирного дня, шановне панство! Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель) ...iOSSwiftМобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Закрыт3 месяца назад
- $50
Цель: обеспечить связь между приложениями iOS/Mac OS и network extensions, написанными на Swift/Objective-C. Содержание: Создать мост для React Native (iOS/Mac OS), который использует Network Extension Packet Tunnel и реализует безопасное соединение с использованием Xray ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Remote, Full-time, Salary: will be determined based on the results of the interview NB!: Please include your desired level of compensation when applying for this position. Qualifications ...Закрыт5 месяцев назад
Только чат и внутренние покупки.API и токен предоставляюся.Технология разработки: Swift или Flutter.Оплата по факту тестрования.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $300
[b]Цель:[/b]Сделать игру под ios и опубликовать в app store на наш аккаунт разработчика [b]Структура экранов:[/b] [list] [*]Сплешскрин - загрузка игры [*]Меню [*]Правила. Открывается страница справилами [*]Уровни. Можно выбрать уровень игры [*]Политика. Открывается сайт в ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Написать очень простое vpn приложение с одной кнопкой для подключения к серверу используя протокол wireguard. Желательно для тех у кого есть опыт с библиотекой для wireguardЗакрыт7 месяцев назад
- $16
Привет! Нужно написать проект) Stack технологий - Swift Присылайте свой опыт и портфолио. Стоимость часа до 1300 рублей.SwiftЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо разработать мобильное приложение для IOS, Swift. Макеты в фигме, по объему около 15-20 основных экранов + дополнительный функционал. [b]Требования к разработчику: [/b][list][*]Опыт разработки приложений на Swift под iOS от 2 лет;[*]Опыт разработки клиент-серверных приложений (JSON api);[*]Опыт использования ...Закрыт8 месяцев назад
Создание taplink , важное условие: оплата американской картой, у вас должен быть либо PayPal , либо американская карта, либо swift code и все данные по банку для переводаSwiftИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $1000
Приветствую! [b]В общем задача[/b]: есть реальные девайсы iOS, нужно сделать возможность сопрягать (добавлять) их в дашборд свой (который мы сделаем) и сделать возможность управлять каждым девайсом по отдельности. [b] Что можно делать в дашборде с ...iOSSwiftЗакрыт8 месяцев назад
Ищем опытного разработчика на full-time (middle) Что ожидаем от кандидата: [list][*]Самостоятельная разработка по готовым дизайнам приложений под IOS на [b]языке[/b] [b]Swift[/b];[*]Работа с различными SDK (Firebase, AppMetrika, AppsFlyer, AppHud, SDK Facebook, и тд);[*]Создание API интеграций со сторонними ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно разработать приложение для IOS на swift. есть примерный дизайн. суть примерна похожа на wolt/glovo/яндекс едаМобильные приложения11 заявокЗакрыт8 месяцев назад