Требуется доработка мобильного приложения на Flutter, основное внимание уделяется улучшению уведомлений. Также необходимы мелкие правки. Подробности будут обсуждены в личном сообщении.
OnCall AI Interview
# Техническое задание (ТЗ) на разработку мобильного приложения "OnCall AI Interview" ## 1. Описание проекта OnCall AI Interview это мобильное приложение, предназначенное для подготовки пользователей к собеседованиям с ведущими компаниями. Система использует искусственный интеллект для имитации живого интервью, анализа ответов и предоставления рекомендаций по улучшению навыков. ## 2. Основной функционал приложения ### 2.1 Регистрация и авторизация - Регистрация через e-mail, Google, Apple ID. - Авторизация с использованием OTP-кода или пароля. - Личный кабинет пользователя с возможностью редактирования профиля. ### 2.2 Выбор сценария собеседования - Выбор компании (список популярных работодателей + возможность кастомного выбора). - Выбор профессии (из доступных категорий). - Выбор языка интервью (русский, английский, в будущем другие языки). - Выбор формата собеседования: аудио или видео. ### 2.3 Процесс AI-интервью - Генерация реалистичных вопросов на основе вакансии. - Анализ ответов (тональность, структура, грамматика, ключевые слова, уверенность в голосе). - AI-коучинг: подсказки по улучшению ответов в процессе общения. - Фиксация времени и качества ответов. - Возможность пересдачи интервью. ### 2.4 Аналитика и фидбек - Генерация детального отчета по собеседованию. - Оценка soft skills, структуры ответов, уровня английского языка. - Визуализация результатов (графики, баллы, сравнительный анализ с успешными кандидатами). - Рекомендации по улучшению. ### 2.5 Монетизация - Freemium-модель: - 1-2 пробных интервью бесплатно. - Подписка 15-20$/мес. (неограниченные интервью, AI-коучинг, продвинутые отчеты). - Разовые платежи за детальные персонализированные разборы (20-50$). - Корпоративные пакеты (доступ HR-компаниям, аналитика по кандидатам). ### 2.6 Социальные функции - Возможность делиться результатами (LinkedIn, Telegram, WhatsApp). - Геймификация (рейтинги, бейджи, уровни). ## 3. Требования к технологии - Платформы: iOS и Android. - Язык разработки: - iOS: Swift (или React Native/Flutter, если кроссплатформенно). - Android: Kotlin (или React Native/Flutter). - Бэкенд: Node.js/Python (Django/FastAPI) + база данных PostgreSQL/Firebase. - ИИ-модели: - GPT (ChatGPT API) для генерации вопросов и анализа ответов. - ML-модели для анализа речи и эмоций (Google Speech-to-Text, OpenAI Whisper, Affectiva). - Интеграции: LinkedIn API, платежные системы (Stripe, PayPal, Apple Pay, Google Pay). ## 4. Дизайн и UX/UI - Современный, минималистичный дизайн. - Удобный интерфейс для быстрого прохождения интервью. - Возможность настройки темной/светлой темы. ## 5. Этапы разработки и сроки - Этап 1 (4 недели): - Прототипирование и разработка UI/UX. - Создание MVP с базовым функционалом (регистрация, выбор сценария, базовое интервью). - Этап 2 (6-8 недель): - Подключение AI-аналитики и подсказок. - Разработка детальных отчетов. - Интеграция платежных систем. - Этап 3 (3-4 недели): - Оптимизация, багфиксы. - Добавление социальных функций. - Запуск в App Store и Google Play. ## 6. Требования к разработчику - Опыт разработки мобильных приложений от 2 лет. - Опыт работы с AI/ML-технологиями большой плюс. - Понимание UX/UI-дизайна и современных стандартов разработки. - Готовность к технической поддержке после запуска. ## 7. Бюджет - MVP: $5,000 - $10,000 (гибко, зависит от функционала). - Полноценный запуск: обсуждается по итогам MVP. Референс: https://apps.apple.com/app/id6504948244
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