Необходима команда для проведения аудита, выявления недостатков и последующей доработки мобильного приложения на Android. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reactive.begunok Технические детали приложения: Backend – C# .net core Frontend – Kotlin Все необходимые доступы по ...
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- Мобильные приложения5 заявокОткрытмесяц назад
Создание приложения на Kotlin (Jetpack Compose) до 7 декабря (6-е крайний срок). Сделать 4 задачи. Задачи и условия их создания в прикрепленном документеKotlinЗакрыт5 дней назад
Существующее рабочее Android приложение с ядром на Kotlin Multi Platform. Нужно сделать IOS версию. Приложение используется для учета товаров, заказов и аналитики для продавцов любых товаров. В основе лежит ...Закрыт15 дней назад
- $120
Android jetpack compose kotlin вёрстка UI Kit, срочно Оплата по этапно, постоянные коммиты в GIT Оставляйте Ваш телеграмм для связи, фигму покажу исполнителю Бюджет 120$ Сроки 3-4 дня на всю работу, первый ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $30
Нужно разработать простое приложение или игру под Android, используя Unity/Kotlin, с интегрированным веб-просмотром (WebVew). Приложение должно позволять загружать и отображать веб-страницы внутри приложения. Основные требования: a. (WebView): - ВебВью должен поддерживать базовые функции ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт23 дня назад
- $10
Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin.\можно переписать код с любого видоса , взять код с GitHub .Главное чтобы работало и всё.Мобильные приложения18 заявокЗакрыт2 месяца назад
Доработать приложение на kotlin. Сейчас идет реализация нового приложение на expo react native. И тут нужно просто перенести управляющий класс с библиотекой в каталог android, чтобы можно было вызывать этот класс из react native. Важно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $500
Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники. необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; ...Закрыт2 месяца назад
- $52
нужно перенести сайт в готовое приложение (webview) на языках swift и kotlinKotlinSwiftВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $400
Описание: Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0. Требования: 1. Основные ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
ДОбрый день! https://github.com/2dust/v2rayNG или https://github.com/hiddify/HiddifyNG необходимо развернутьKotlinVPNМобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется один разработчик, не команда. Есть подробное ТЗ, дизайн и гит. Необходимо реализовать парсер видео, VPN и рекламные интеграции. От вас требуется отзыв с ответом на вопрос - можете ли взять проект и делать его ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужно доработать приложение, и сделать оптимизацию. Так случилось что прошлый разрабочик ксожилению отказался от сотрудничества. Сейчас ищем замену что бы доработать приложение. Приложение сделано на Kotlin, нужно сделать несколько фиксов, больше работы по оптимизации, мы ...Закрыт6 месяцев назад
Задача - написать простую игру Лабиринт: 1. игра должна содержать стартовое окно - главное окно. По окончании игры - окно результата и возобновление. 2. структура лабиринта должна храниться в виде таблицы целых чисел. 3. каждое ...KotlinЗакрыт6 месяцев назад
- $3333
Розробити під Android аналог play.google.com/store/apps/details?id=vpn.video.downloader Потрібен один розробник, не команда. Є детальне ТЗ, дизайн та гіт. Від вас потрібен відгук з відповіддю на питання - чи можете взяти проект та робити ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо добавить функцию поиска в приложение , функцию добавки в избранное ( то есть чтобы с каждым элементов была кнопка "добавить в избранное"Добавить некоторые функции в мобильное android приложение на KotlinЗакрыт6 месяцев назад
Практическая часть диплома представляет собой написание кода для не существующего мобильного приложения, желательно писать на андроид студио. Структура баз данных в третьей нормальной форме. Карта реализуемого приложенияМобильные приложения5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Ищем Kotlin разработчика в один проект для мобильных приложений. Присылайте: 1) портфолио; 2) опыт работы; 3) цена в час; 4) свой ТГ.KotlinЗакрыт8 месяцев назад
Нужен кotlin разработчик на почасовку уровня middle/senior на фуллтайм загруженностьKotlinЗакрыт8 месяцев назад
android studiaМобильные приложения9 заявокЗакрыт7 месяцев назад