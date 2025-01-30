Требуется разработать простое мобильное приложение для AppStore, интегрировав готовый JavaScript-код, который отображает информацию. Задача включает в себя создание приложения, которое будет работать аналогично веб-версии.
Нужно создать приложения для андрои на котлин
Нужно создать приложения для андрои на котлин.
Приложение должно работать Firebase.
Детали вышлю при обсуждение.
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