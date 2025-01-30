Нужно создать приложения для андрои на котлин

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Закрыт14 заявок100 просмотров

Нужно создать приложения для андрои на котлин.
Приложение должно работать Firebase.
Детали вышлю при обсуждение.

AndroidKotlinРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
Paw111
Павел 
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