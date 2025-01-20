Требуется разработка софта или скрипта для автоматического отслеживания цен в мобильной игре через эмулятор LDPlayer. Софт должен реагировать на изменение цен: покупать товар при снижении ниже заданной цены и продавать при повышении. Интересует возможность выполнения задачи и приблизительная стоимость.
Разработка приложения-агрегатора грузоперевозок
Создается приложение-агрегатор грузоперевозок с акцентом на удобство и функционал. Основная задача – обеспечить простой процесс взаимодействия между пользователями, которым требуется перевозка, и грузовыми компаниями.
Ключевые функции приложения:
1. Указание параметров перевозки:
• Адреса отправления и назначения.
• Этажи и наличие лифта.
• Тип и объем груза.
2. Система откликов:
• Уведомления для грузовых компаний с заявками.
• Возможность отклика с указанием стоимости услуг.
3. Взаимодействие:
• Встроенный чат и звонки для согласования всех деталей.
• Выбор пользователем подходящего предложения и назначение даты перевозки.
4. Админпанель:
• Управление всеми заявками, пользователями и компаниями.
• Инструменты модерации для редактирования и удаления контента.
• Возможность блокировки аккаунтов и управления функциональностью платформы.
Проект разрабатывается с акцентом на удобство использования и минималистичный дизайн, потдержкой нескольких языков, веб-версии и приложений для iOS и Android
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать мобильное приложение, позволяющее участникам просматривать свои результаты в конкретной категории и свой рейтинг. Необходима функция регистрации для пользователей. Функционал должен обеспечивать удобный интерфейс для отображения данных и взаимодействия с участниками.Мобильные приложения14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $7500
Создание мобильного приложения Haham для управления умными устройствами на иврите. Интеграция с Siri, Google Assistant, Alexa и Алисой. Приложение будет поддерживать iOS и Android, обеспечивая автоматическое распознавание устройств и упрощённую настройку. Основные функции включают управление устройствами, интеграцию с Home Assistant и раздел магазина для рекомендаций по устройствам.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1500
Требуется разработка мобильного приложения для сайта Opaeuropa md с поддержкой платформ Android и iOS. Приложение должно быть функциональным и удобным для пользователей на обеих платформах.Мобильные приложения15 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
Необходим аккаунт разработчика Google Play Console, зарегистрированный до ноября 2023 года и имеющий опубликованные приложения. Отклики с предложениями будут рассмотрены. Все детали можно обсудить в дальнейшем.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется Fullstack разработчик для работы над браузерной игрой xrpg.mobi и её мобильными версиями. Основные задачи включают разработку новых фичей, доработку legacy кода и создание клиентской и серверной логики. Предоставляется возможность удаленной работы и гибкий формат сотрудничества.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищется Flutter-разработчик для создания мобильного приложения для сети детских футбольных клубов. Приложение должно включать учет классов и студентов, журналы посещений и достижения. Требуется опыт в разработке, настройке аккаунтов Apple/Google, Firebase и публикации в магазинах приложений.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка мобильной офлайн игры SPACE CHAD на Python. Игра должна включать анимацию, загрузочный экран, магазин для персонажей и три игровых события: Космос, Шахта, Глубокий океан. Реализация управления игроком, сбор монет и модальное окно при столкновении с предметами. Все графические материалы будут предоставлены.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать три мобильных приложения VPN для iOS, Android и Windows. Приложения должны поддерживать протоколы VLESS и Shadowsocks, иметь интуитивно понятный интерфейс, возможность выбора серверов, уведомления о статусе подключения и интеграцию с системой аналитики. Требования включают адаптацию под разные размеры экранов, локализацию на минимум 5 языков и соответствие требованиям магазинов приложений. Опыт разработки мобильных приложений VPN будет плюсом.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 месяца назад