Разработка приложения-агрегатора грузоперевозок

Создается приложение-агрегатор грузоперевозок с акцентом на удобство и функционал. Основная задача – обеспечить простой процесс взаимодействия между пользователями, которым требуется перевозка, и грузовыми компаниями.

Ключевые функции приложения:

1. Указание параметров перевозки:

• Адреса отправления и назначения.

• Этажи и наличие лифта.

• Тип и объем груза.

2. Система откликов:

• Уведомления для грузовых компаний с заявками.

• Возможность отклика с указанием стоимости услуг.

3. Взаимодействие:

• Встроенный чат и звонки для согласования всех деталей.

• Выбор пользователем подходящего предложения и назначение даты перевозки.

4. Админпанель:

• Управление всеми заявками, пользователями и компаниями.

• Инструменты модерации для редактирования и удаления контента.

• Возможность блокировки аккаунтов и управления функциональностью платформы.

Проект разрабатывается с акцентом на удобство использования и минималистичный дизайн, потдержкой нескольких языков, веб-версии и приложений для iOS и Android