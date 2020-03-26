Команда Sixhands - разработка мобильных приложений и веб-сайтов

Привет!

Меня зовут Георгий, я представляю команду разработчиков Sixhands. Наша веб-студия специализируется на разработке веб-сайтов и мобильных приложений под ключ, Data Science, веб-дизайна и CGI.

За 6 лет работы нами выполнено более 60 проектов в таких областях как FinTech, eCommerce, Education, Fitness & Health, AI, Data Science и Crypto. Нашими веб-сервисами и мобильными приложениями уже пользуются более 5 млн. человек по всему миру.

Команда владеет следующим стеком технологий:

Мобильные приложения: Kotlin, Swift, Flutter, React Native

Веб-сайты (CMS): 1С-Bitrix, WordPress, MODx

Frontend: Vue.js, React, HTML5/CSS3

Backend: Node.js, Python (Django, Flask), PHP (Laravel, Yii2, Symfony, Phalcon), Java (Spring)

GameDev: Unity, Unreal Engine

Crypto: Solidity, Etherium, Solana, GameFi, dApp

UX/UI дизайн: Adobe XD, Figma, Sketch, Zeplin

Motion-графика и CGI: Cinema 4D, Invision, Blender, Zeplin

Будем рады совместной работе!

https://www.sixhands.co/