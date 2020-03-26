sixhands

Георгий sixhands

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
онлайн
Команда Sixhands - разработка мобильных приложений и веб-сайтов

Привет!

Меня зовут Георгий, я представляю команду разработчиков Sixhands. Наша веб-студия специализируется на разработке веб-сайтов и мобильных приложений под ключ, Data Science, веб-дизайна и CGI.

За 6 лет работы нами выполнено более 60 проектов в таких областях как FinTech, eCommerce, Education, Fitness & Health, AI, Data Science и Crypto. Нашими веб-сервисами и мобильными приложениями уже пользуются более 5 млн. человек по всему миру.

Команда владеет следующим стеком технологий:

  • Мобильные приложения: Kotlin, Swift, Flutter, React Native
  • Веб-сайты (CMS): 1С-Bitrix, WordPress, MODx
  • Frontend: Vue.js, React, HTML5/CSS3
  • Backend: Node.js, Python (Django, Flask), PHP (Laravel, Yii2, Symfony, Phalcon), Java (Spring)
  • GameDev: Unity, Unreal Engine
  • Crypto: Solidity, Etherium, Solana, GameFi, dApp
  • UX/UI дизайн: Adobe XD, Figma, Sketch, Zeplin
  • Motion-графика и CGI: Cinema 4D, Invision, Blender, Zeplin
Будем рады совместной работе!

https://www.sixhands.co/

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1025
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

kkatec
35 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
$1000
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта wordpress
WordPress
Команда Sixhands показала себя очень профессионально, начиная с общения с менеджером, заканчивая непосредственным общением с разработчиком, сделали быстро и качественно. Спасибо!
Рады нашему сотрудничеству! Спасибо вам за отзыв
Ответный отзыв
aaanrodi
Андрей 
33 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$900
10 баллов
2 года назад
Дизайн корпоративного сайта
Большое спасибо команде, которая нам помогла реализовать отличный дизайн для сайта! Макеты уже в разработке. Отдельно хотим выделить проектного менеджера Викторию, которая была очень пунктуальна и дизайнера Настю, которая была крайне креативна и внимательна. С уважением, Бюро Самойлова
Приятно было работать с Андреем, рекомендуем заказчика
Ответный отзыв
alexeymiron
44 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Доработка фронтенда, React.js + Next.js
FigmaNext.js
На следующий день после публикации задания мы уже созвонились с командой Sixhands, они показали нам резюме подходящих разработчиков, и мы согласились на аутстаффинг. Команда большая, но на удивление оперативная. Сейчас доделываем финальные правки, тестируем. В целом, довольны качеством кода, нам выделили Middle разработчиков. Спасибо
Понравилась работа с Алексеем, очень ответственный подход
Ответный отзыв
arckady-shumov
Аркадий 
54 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Разработать мобильное приложение на React Native
FigmaNode.jsReact Native
Очень хорошая работа, компетентные разработчики. Верстка сделана в точности по макетам, документация к коду также составлена на высоком уровне. Отдельное спасибо Георгию за быстрое решение вопросов и оперативную обратную связь.
Всем рекомендую работать с Аркадием. Задание было сформулировано очень четко - наличие макетов, документации к API и краткого технического задания
Ответный отзыв
anna-prihodko
Анна 
56 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$118
10 баллов
5 лет назад
Нужно сверстать лендинг по продаже недвижимости по готовому дизайну
Figma
Исполнитель выполнил работу профессионально, никаких нареканий нет. Отдельное спасибо за то, что без увеличения стоимости согласился реализовать дополнительную функциональность, которой не было прописано в техническом задании.
Было очень приятно работать. Заказчик отлично понимать суть и важность технического задания
Ответный отзыв
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