Команда Sixhands - разработка мобильных приложений и веб-сайтов
Привет!
Меня зовут Георгий, я представляю команду разработчиков Sixhands. Наша веб-студия специализируется на разработке веб-сайтов и мобильных приложений под ключ, Data Science, веб-дизайна и CGI.
За 6 лет работы нами выполнено более 60 проектов в таких областях как FinTech, eCommerce, Education, Fitness & Health, AI, Data Science и Crypto. Нашими веб-сервисами и мобильными приложениями уже пользуются более 5 млн. человек по всему миру.
Команда владеет следующим стеком технологий:
- Мобильные приложения: Kotlin, Swift, Flutter, React Native
- Веб-сайты (CMS): 1С-Bitrix, WordPress, MODx
- Frontend: Vue.js, React, HTML5/CSS3
- Backend: Node.js, Python (Django, Flask), PHP (Laravel, Yii2, Symfony, Phalcon), Java (Spring)
- GameDev: Unity, Unreal Engine
- Crypto: Solidity, Etherium, Solana, GameFi, dApp
- UX/UI дизайн: Adobe XD, Figma, Sketch, Zeplin
- Motion-графика и CGI: Cinema 4D, Invision, Blender, Zeplin
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1025
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
2 года назад
WordPress
Команда Sixhands показала себя очень профессионально, начиная с общения с менеджером, заканчивая непосредственным общением с разработчиком, сделали быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Рады нашему сотрудничеству! Спасибо вам за отзыв
$900
10 баллов
2 года назад
Большое спасибо команде, которая нам помогла реализовать отличный дизайн для сайта! Макеты уже в разработке. Отдельно хотим выделить проектного менеджера Викторию, которая была очень пунктуальна и дизайнера Настю, которая была крайне креативна и внимательна. С уважением, Бюро Самойлова
Ответный отзыв
Приятно было работать с Андреем, рекомендуем заказчика
$20
10 баллов
2 года назад
FigmaNext.js
На следующий день после публикации задания мы уже созвонились с командой Sixhands, они показали нам резюме подходящих разработчиков, и мы согласились на аутстаффинг. Команда большая, но на удивление оперативная. Сейчас доделываем финальные правки, тестируем. В целом, довольны качеством кода, нам выделили Middle разработчиков. Спасибо
Ответный отзыв
Понравилась работа с Алексеем, очень ответственный подход
$300
10 баллов
5 лет назад
FigmaNode.jsReact Native
Очень хорошая работа, компетентные разработчики. Верстка сделана в точности по макетам, документация к коду также составлена на высоком уровне. Отдельное спасибо Георгию за быстрое решение вопросов и оперативную обратную связь.
Ответный отзыв
Всем рекомендую работать с Аркадием. Задание было сформулировано очень четко - наличие макетов, документации к API и краткого технического задания
$118
10 баллов
5 лет назад
Figma
Исполнитель выполнил работу профессионально, никаких нареканий нет. Отдельное спасибо за то, что без увеличения стоимости согласился реализовать дополнительную функциональность, которой не было прописано в техническом задании.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Заказчик отлично понимать суть и важность технического задания
HTML-верстка
2 отзыва
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$14/час
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нет рейтинга
Мобильные приложения
2 отзыва
$16/час
от $700от 7 дней
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1 отзыв
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от $200от 5 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
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от $300от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
$14/час
от $600от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$16/час
от $600от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$14/час
от $300от 3 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$16/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$13/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга