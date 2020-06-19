Разработать мобильное приложение на React Native

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки582 просмотра

Требуется разработать гибридное мобильное приложение на React Native. Всего 5 экранов, дизайн макеты подготовлены, выполнены в Figma. Бэкенд написан на node.js, документация будет предоставлена. Просьба в отклике указывать следующее:

1. Ставка Вашего часа

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Спасибо!

FigmaNode.jsReact Native
5 лет назад
arckady-shumov
Аркадий 
54 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sixhands
Георгий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$300
8 дней
Escrow
Очень хорошая работа, компетентные разработчики. Верстка сделана в точности по макетам, документация к коду также составлена на высоком уровне. Отдельное спасибо Георгию за быстрое решение вопросов и оперативную обратную связь.
Всем рекомендую работать с Аркадием. Задание было сформулировано очень четко - наличие макетов, документации к API и краткого технического задания

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sixhands
Георгий 
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Был
7 дней назад
5 лет назад