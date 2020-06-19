Разработать мобильное приложение на React Native

Требуется разработать гибридное мобильное приложение на React Native. Всего 5 экранов, дизайн макеты подготовлены, выполнены в Figma. Бэкенд написан на node.js, документация будет предоставлена. Просьба в отклике указывать следующее:

1. Ставка Вашего часа

2. Город Вашего месторасположения

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Спасибо!