Создания мобильного приложения знакомств на Flutter

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Закрыт3 заявки480 просмотров

Требуется реализовать мобильное приложение на Flutter. 

Backend Node.js + Firebase ( уже есть исполнитель )

на Flutter / Durt нужно реализовать 15 экранов.

Экраны регистрации и заполнения информации профиля. 

Экран "а ля Тиндер" и экрана чата. 

Экран профиля и настроек. 

От разработчика:

  • Опыт интеграции приложении на Flutter к Firebase, Firebase Auth, REST API.
  • Создание анимаций, переходов, интерактивных элементов.
  • Быстрое и качественное (пиксель в пиксель) перевод UI/UX дизайна в код Dart.
  • ﻿Знание специфических архитектур и моделей Flutter, включая шаблон BLoC. Знание реактивного программирования / потоков, в идеале RxDart.﻿
  • Имеете общие знания о службах определения местоположения, картах и других распространенных библиотеках Android / iOS.
Связь телеграм. 
AndroidFirebaseFlutteriOSNode.js
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klaineroleg
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