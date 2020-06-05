Есть четкое тз по дизайну мобильного приложения для android и ios устройств. Приложение 15 экранов максимум. страницы стандартные: Авторизация, регистрация и страница услуг. пишите ориентир по цене и по срокам.
Мобильное приложение для маленького автосервиса
Необходимо приложение для IOS, Android. Фирстиль предоставляется.
Функции приложения:
1) Новостная лента (акции, новости)
2) Доступ к профилю клиента (залить аватарку, добавить/сменить машину, добавить телефон и прочие классические возможности)
3) Возможность уведомлений (пуш)
4) Возможность реагировать на Call-to-action (т.е. подтверждать согласие/участие в чем-либо)
5) Возможность переписываться в чате с оператором (менеджером сервиса).
6) Возможность прикреплять формы коммуникации в сообщение (т.е. новость и к ней форма с полями - поля настраиваемые).
7) Возможность выгрузки записи на услуги в csv для CRM и бухгалтерии. Либо на серверной стороне сделать нечто вроде сверхпростой CRM, где вести клиентов.
8) Запись на сервис. Клиент должен иметь возможность указывать желаемую дату/время в календаре.
Можно предложить две цены -
а) клиент указывает желаемую дату/время, а менеджер связывается и переносит на свободное время.
б) клиенту сразу показываются свободные интервалы. При этом - количество постов обслуживания ему не показывается, отрезок времени недоступен, если заняты все посты (посты видны только менеджеру).
Все элементы интерфейса классические, кроме calltoaction в новостях.
серверная сторона может быть реализована в виде скрытого сайта или десктоп-приложения. Если сайт, чтобы была возможность запускать на любом недорогом хостинге или на компьютере в сервисе (есть реальный IP)
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