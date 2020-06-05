Мобильное приложение для маленького автосервиса

Необходимо приложение для IOS, Android. Фирстиль предоставляется.

Функции приложения:

1) Новостная лента (акции, новости)

2) Доступ к профилю клиента (залить аватарку, добавить/сменить машину, добавить телефон и прочие классические возможности)

3) Возможность уведомлений (пуш)

4) Возможность реагировать на Call-to-action (т.е. подтверждать согласие/участие в чем-либо)

5) Возможность переписываться в чате с оператором (менеджером сервиса).

6) Возможность прикреплять формы коммуникации в сообщение (т.е. новость и к ней форма с полями - поля настраиваемые).

7) Возможность выгрузки записи на услуги в csv для CRM и бухгалтерии. Либо на серверной стороне сделать нечто вроде сверхпростой CRM, где вести клиентов.

8) Запись на сервис. Клиент должен иметь возможность указывать желаемую дату/время в календаре.

Можно предложить две цены -

а) клиент указывает желаемую дату/время, а менеджер связывается и переносит на свободное время.

б) клиенту сразу показываются свободные интервалы. При этом - количество постов обслуживания ему не показывается, отрезок времени недоступен, если заняты все посты (посты видны только менеджеру).

Все элементы интерфейса классические, кроме calltoaction в новостях.

серверная сторона может быть реализована в виде скрытого сайта или десктоп-приложения. Если сайт, чтобы была возможность запускать на любом недорогом хостинге или на компьютере в сервисе (есть реальный IP)