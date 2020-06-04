Обернуть Web проект в CORDOVA и залить в play and app store

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Закрытнет заявок518 просмотров

Приветствую вас! Проект https://portals.academy/ ищет специалиста по технологии cordova. Нужна квалифицированная помощь для создания приложения для телефона, на базе нашего софта. Нужно обернуть и запустить наше приложение в обертку apache cordova и помочь с релизом его на основные площадки. Для подробного ТЗ пишите в личку.

Apache
5 лет назад
roma4ke
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров