Приложение для Андройда и ISO с 0

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок460 просмотров

Суть даного приложения. Мы берем деньги у народа и за эти деньги покупаем недвижимость ( Бани, ТЦ, Магазины и.д.р.) после сдаем в аренду. 

Это начинающий стартап. Не обязательно писать приложение для 2 платформ. 

На каком языке тоже не важно.

5 лет назад
guest_15911890391942
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