Приложение для Андройда и ISO с 0

Суть даного приложения. Мы берем деньги у народа и за эти деньги покупаем недвижимость ( Бани, ТЦ, Магазины и.д.р.) после сдаем в аренду.

Это начинающий стартап. Не обязательно писать приложение для 2 платформ.

На каком языке тоже не важно.