Нужно сделать 6 лаб джава Звиты не нужны, только код Прикрепляю самую сложную лабу для примера номер 11, сделать надо 6-11 лабы включительно) Записать к каждой лабе 2 мин видосик экрана с обьяснением типа как ...
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- $30JavaЛабораторные работы1 исполнительЗавершен15 дней назад
Потрібно написати ТЗ Тема: Програмний компонент для зберігання секретних даних Мова програмування: JAVA ( зробити технічне розписання завдання, яке буде розкривати реалізацію добавки (з діаграмою Use-case наприклад) Вид роботи - Диплом Унікальність - 80%JavaОткрыт15 дней назад
- $55
Здравствуйте. Есть рабочий парсер на Java + Селениум. Задача доставать по каждой компании точные названия: 1. Область, Город, Район города (для Мск - округ), Микрорайон, Улица, Дом (через ГЕОкодер) 2. Линия метро, ...JavaВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 дней назад
- $130
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам приложение на JavaFX либо завернуть и отладить html/js/css-верстку через web-view (приложение небольшое, экраны похожи между собой). ...HTML-верстка3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $16
Виконати лабораторну роботу з паралельного програмування на Java з використанням моніторів. До самого коду також необхідно: розробка паралельного математичного алгоритму, алгоритмів всіх паралельних задач (потоків), структурної схеми взаємодії потоків. Приклад виконання іншої лабораторної надішлю в ...JavaЛабораторные работы1 заявкаОткрыт24 дня назад
Рассмотрю ваши ценовые предложения! Подробности в приложенных файлах. (это уч. проект, поэтому можно с косяками) Приложение состоит из: 1) базы данных, реализованной с помощью системы управления базами данных MySQL; 2) ряда клиент-серверных интерфейсных модулей, которые ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт23 дня назад
Нужно написать на C++ и Qt кроссплатформенный инсталлер с GU. Оплата по договоренности, достойная. Срок - 2-3 дня, работ оценочно на 5-7 часов. Функции инсталлера: 1. Скачивание и ...Закрыт2 дня назад
- $40
Есть рабочий парсер на Java + Селениум. Задача доставать по каждой компании точные названия: 1. Область, Город, Район города (для Мск - округ), Микрорайон, Улица, Дом (через ГЕОкодер) 2. Линия метро, Станция ...JavaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $160
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы ...Закрыт3 дня назад
Добрый день. Нужно реализовать приложение для курсового проекта на языке Java. Необходимо работать с JDBC (MySQL), JavaFX, java.net (TCP/ip). Тема: Система расчёта заработной платы и годовых премиальных. Подробное описание в закреплённом файле. Возьмётесь?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 дня назад
Маленький микросервис, прикрутить базу типа H2 (чтобы работала при запуске и можно было бы посмотреть работоспособность), написать несколько эндпоинтов и захардкодить секьюрность. Подробности по запросу.JavaЗакрытмесяц назад
- $30
Есть рабочий парсер Java + Selenium (нужно добавить данные с геокодера). Подробности в ТЗ (скину по запросу). Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум. Оплата на ...JavaSeleniumВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Написати магістерську роботу на тему - Розробка та проєктування системи моніторингу за керованими рухомими обєктами на карті з використанням технологій Java Spring та протоколу GTFS Терміни - 30.11 Плану немає. Російські джерела використовувати ...JavaРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 дней назад
- $45
Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...Закрыт22 дня назад
Плагин на Java для сканирования штрих-кодов. Есть приложение на Cordova (HTML+JS). Оно используется в складских сканнерах товаров (ТСД). И у каждого такого сканнера уникальное АПИ. Нужно написать плагин, который будет подключаться в приложении. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $200
Нужно написать приложение для андройд терминала или взять готовые варианты и подделать под требования. перед программированием приложения, надо нарисовать его схематично, что бы можно было какие либо пункты переделать, пока вы еще не начали ...Мобильные приложения5 заявокЗакрытмесяц назад
Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin.\можно переписать код с любого видоса , взять код с GitHub .Главное чтобы работало и всё.Мобильные приложения18 заявокЗакрыт2 месяца назад
Сайт частично написан (главная страница, информационная, каталог). Дизайн полностью готов. Нужно доделать по большей части фронт и чуть меньше бэк (оформление заказа, карточка товара, отзывы). На реакте, Java, Java script. За более подробной информацией пишите.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Сайт частично написан (главная страница, информационная, каталог). Дизайн полностью готов. Нужно доделать по большей части фронт и чуть меньше бэк (оформление заказа, карточка товара, отзывы). На реакте, Java, Java script. За более подробной информацией пишите.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 месяца назад