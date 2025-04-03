Разработка фьючерсного механизма

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт7 заявок197 просмотров

Требуется разработчик/разработчики для создания фьючерсной криптобиржи с дальнейшим сотрудничеством.
Необходим опыт работы с криптовалютами и фьючерсами.

Нужно разработать фьючерсный механизм(использовать инструмент trading view и для него поставщики данных. Аналог Binance Futures или KCEX).

Далее будет интеграция с платежными средствами.

Дизайн и HTML-верстка предоставляются в будущем.

Преимущественно ищем тех кто связан с js фреймворками, либо go.

В случае уже готового решения если ранее разрабатывалось, также рассмотрим.

Бюджет обговорим.

В случае отсутствия релевантного опыта просьба не беспокоить, нужно предоставить примеры разрабатываемых решений

BinanceGoJavaJavaScriptИнтеграция платежных систем
месяц назад
Никита
месяц в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
14 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
месяц назад
Давид
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
248 отзывов(-1)
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 отзывов
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
36 минут назад
48 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
месяц назад