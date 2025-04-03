Требуется разработчик/разработчики для создания фьючерсной криптобиржи с дальнейшим сотрудничеством.

Необходим опыт работы с криптовалютами и фьючерсами.

Нужно разработать фьючерсный механизм(использовать инструмент trading view и для него поставщики данных. Аналог Binance Futures или KCEX).

Далее будет интеграция с платежными средствами.

Дизайн и HTML-верстка предоставляются в будущем.

Преимущественно ищем тех кто связан с js фреймворками, либо go.

В случае уже готового решения если ранее разрабатывалось, также рассмотрим.

Бюджет обговорим.

В случае отсутствия релевантного опыта просьба не беспокоить, нужно предоставить примеры разрабатываемых решений