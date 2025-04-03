Необхідно підключити сайт на WordPress до платформи SendPulse для продажу курсів. Після покупки курсу, замовник повинен отримувати на електронну пошту логін та пароль для доступу до уроків на SendPulse. Важливо забезпечити коректну передачу даних та автоматизацію процесу.
Разработка фьючерсного механизма
Требуется разработчик/разработчики для создания фьючерсной криптобиржи с дальнейшим сотрудничеством.
Необходим опыт работы с криптовалютами и фьючерсами.
Нужно разработать фьючерсный механизм(использовать инструмент trading view и для него поставщики данных. Аналог Binance Futures или KCEX).
Далее будет интеграция с платежными средствами.
Дизайн и HTML-верстка предоставляются в будущем.
Преимущественно ищем тех кто связан с js фреймворками, либо go.
В случае уже готового решения если ранее разрабатывалось, также рассмотрим.
Бюджет обговорим.
В случае отсутствия релевантного опыта просьба не беспокоить, нужно предоставить примеры разрабатываемых решений
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