Мне нужен скрипт, чтобы с Tyver и другие спай сервисы которые отслеживают рекламу в фейсбуке не могли мой ленд отследить, не показывали урл где ленд лежит.

См скриншоты как показывает без скрипта и как должно быть.

Жду предложения с ценам