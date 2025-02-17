Требуется корректная установка темы админки на OpenCart 3. Файлы будут предоставлены. Необходимо устранить конфликты, возникающие при установке через ocmod, чтобы панель админки работала корректно.
Скрипт защиты ленда
Мне нужен скрипт, чтобы с Tyver и другие спай сервисы которые отслеживают рекламу в фейсбуке не могли мой ленд отследить, не показывали урл где ленд лежит.
См скриншоты как показывает без скрипта и как должно быть.
Жду предложения с ценам
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