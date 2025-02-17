Скрипт защиты ленда

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Открыт11 заявок323 просмотра

Мне нужен скрипт, чтобы с Tyver и другие спай сервисы которые отслеживают рекламу в фейсбуке не могли мой ленд отследить, не показывали урл где ленд лежит.

См скриншоты как показывает без скрипта и как должно быть.

Жду предложения с ценам

Написание скриптов
месяц назад
Сергей
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