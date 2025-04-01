Разработчик Telegram-бота для торговли в сети Solana

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок38 просмотров

Ищем опытного Solana-разработчика, способного реализовать Telegram-бот с функциональностью, аналогичной BonkBot.

Требования к кандидату:

• Уверенный опыт разработки на Rust / Anchor Framework

• Знание Solana SDK, SPL Token, транзакций и кошельков (в т.ч. Phantom, Solflare)

• Опыт работы с Jupiter Aggregator API и/или другими DEX-роутерами (Orca, Raydium, Meteora)

• Отличное понимание Telegram Bot API (включая inline-режим, webapps, deep links)

• Опыт в создании и интеграции безопасных торговых решений

• Знание лучших практик безопасности при работе с приватными ключами и токенами

• Способность создать простую и быструю UX-логику в Telegram

• Опыт работы с PnL-аналитикой, графиками, торговыми метриками — будет плюсом

• Готовность реализовать реферальную систему

• Примеры реализованных проектов приветствуются

Что нужно реализовать:

1. Покупка и продажа токенов через Telegram

2. Интеграция Jupiter Routing

3. Управление позициями

4. PnL и история сделок

5. Deep Links для действий

6. Безопасное хранение/работа с кошельками

7. Поддержка популярных токенов сети SOL

8. Реферальная программа

Готовы рассматривать как отдельных специалистов, так и небольшие команды.

Пишите с примерами работ и кратким описанием вашего опыта.

SolanaSolidityTelegramИнтеграция APIСоздание ботов
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