Требуется внести небольшие изменения в логику работы сайта на платформе NetCat. Необходимы правки по шаблонам, а также вывод дополнительной информации и прайсов. Верстка не требуется, она будет выполнена отдельно.
Разработчик Telegram-бота для торговли в сети Solana
Ищем опытного Solana-разработчика, способного реализовать Telegram-бот с функциональностью, аналогичной BonkBot.
Требования к кандидату:
• Уверенный опыт разработки на Rust / Anchor Framework
• Знание Solana SDK, SPL Token, транзакций и кошельков (в т.ч. Phantom, Solflare)
• Опыт работы с Jupiter Aggregator API и/или другими DEX-роутерами (Orca, Raydium, Meteora)
• Отличное понимание Telegram Bot API (включая inline-режим, webapps, deep links)
• Опыт в создании и интеграции безопасных торговых решений
• Знание лучших практик безопасности при работе с приватными ключами и токенами
• Способность создать простую и быструю UX-логику в Telegram
• Опыт работы с PnL-аналитикой, графиками, торговыми метриками — будет плюсом
• Готовность реализовать реферальную систему
• Примеры реализованных проектов приветствуются
Что нужно реализовать:
1. Покупка и продажа токенов через Telegram
2. Интеграция Jupiter Routing
3. Управление позициями
4. PnL и история сделок
5. Deep Links для действий
6. Безопасное хранение/работа с кошельками
7. Поддержка популярных токенов сети SOL
8. Реферальная программа
Готовы рассматривать как отдельных специалистов, так и небольшие команды.
Пишите с примерами работ и кратким описанием вашего опыта.
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