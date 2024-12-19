Разработка плагина для Xenforo 2

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Закрыт4 заявки251 просмотр

Требуется разрабатывать плагины для Xenforo 2 с определенной периодичностью.

Первый плагин: Защита от нежелательных ботов и пауков. Имеется готовый скрипт, требуется адаптировать под Xenforo.

XenForoРазработка плагинов
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