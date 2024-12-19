Требуется опытный WordPress-разработчик для исправления ошибки на сайте. Проблема возникла после редактирования шапки через Divi. Необходимо восстановить прежний вид сайта. Опыт работы с WordPress от 3 лет и знание PHP, HTML, CSS, JS, SQL обязательно. Плюсом будет опыт с кешированием и SEO.
Разработка плагина для Xenforo 2
Требуется разрабатывать плагины для Xenforo 2 с определенной периодичностью.
Первый плагин: Защита от нежелательных ботов и пауков. Имеется готовый скрипт, требуется адаптировать под Xenforo.
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