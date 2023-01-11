Нужно нарисовать дизайн для форума на движке XenForo2. Просьба не оставлять заявки если нет опыта работы с дизайном для форумов. В приоритете исполнители с опытом работы с движком Xenforo ...
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- XenForoДизайн сайтов5 заявокЗакрытнет даты
Нужно нарисовать дизайн для форума на движке XenForo2. В приоритете исполнитель который знаком с движком XenForo или имел опыт разработки дизайна для форумов. В заявке сразу присылайте ссылки на ...XenForoДизайн сайтов9 заявокЗакрытнет даты
Нужно сделать модуль оплаты для xenforo 2. Платежка и api в гугл докс https://docs.google.com/document/d/1u0u2MS0qpy_ymETmuJrIe4fqpleo4xeOOUJU6UYoplg/edit?usp=sharingXenForoЗакрыт3 месяца назад
- $20
Есть форум на ipb, на котором работает парсер + постинг тем с сайта Xenforo. После того, как на сайте Xenforo прикрутили каптчу на авторизацию, парсер естественно перестал работать. Нужно восстановить работоспособность ...XenForoВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужен исполнитель для ряда задач, с доступом к плагинам на xenforo.info. Установка плагинов, мелкие доработки и настройка форума на движке xenforoXenForoСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
1. Зациклить систему валют. На текущий момент валюты по плагину берутся из "воздуха" и пропадают туда же. Необходимо сделать привязку по валюте с указанием, с какого аккаунта списывается или начисляется валюта по событиям. Т.е., например, если ...XenForoЗакрыт6 месяцев назад
[url=https://www.weblancer.net/projects/sistemi-upravleniya-cms-34/nuzhno-vnesti-pravki-forum-na-xenforo--1206021/]Нужно внести правки (форум на XenForo) [/url]Всё подробно опишу в заявкахXenForoСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нужно внести правки (форум на XenForo)XenForoСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Мы имеем сайт на Xenforo и модуль Classifieds - доска объявлений. Нужно написать запрос и обойти генерацию Xenforo токена, чтобы не было ошибки безопасности. В запросе будет название объявления, цена, описание и так далее. Пример запроса во вложениях. Итогом ...PHPXenForoВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется опытный специалист по XenForo 2 на постоянной основе. Требования: Установка, настройка, модернизация плагинов. Настройка форума по отдельным ТЗ. Мелкие доработки и правки. Устранения ошибок и т.д.Более подробно при обсуждении.XenForoЗакрыт10 месяцев назад
Нужно сделать перенос форума с phpbb на лицензионный форум XenForo 2. Работа через ssh.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно установить Форум xenForo ,и настроить чтобы работал в сети торXenForoСистемное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно написать плагин под форум xenforo, подробнее отпишу в лсXenForoСистемное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $30
Нужно сделать рип шаблона с сайта на xenforo под dle 15.2.DLEXenForoДизайн сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Парсер для сайта на форумном движке xenforo 2.2.x 1.Парсер должен уметь авторизовываться на сайтах донорах, под учетной записью которую я пропишу, для того чтоб мог копировать текст из спойлера который доступен только авторизованным юзерам. 2.Парсер должен парсит ...HTMLXenForoЗакрытгод назад
Здравствуйте! Стоит задача в интеграции форума, работающего на платформе Xenforo 2.2.2 с сервисом TrustPilot (автоматическая отправка приглашений для оставления пользователями отзывов).Требования:[list][*]Необходимо добавить уникальный Email адрес в виде [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdomain.com]domain.com[/url]+645353709e собака [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Finvite.trustpilot.com]invite.trustpilot.com[/url] в поле BСC при отправке Email после успешной регистрации пользователя ...XenForoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать для форума на phpBB2 вставку видео с популярных видеосервисов youtube.com (youtu.be), facebook.com, video.mail.ru и тд, тоесть, вставляем в сообщение только url ссылки типа https://www.youtube.com/watch?v=opbXYEUXfNM и уже можем просматривать видео на самом форуме не переходя ...PHPXenForoВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Имеется сайт на движке Xenforo 2.0 плюс дополнительные модули: новостная лента, кастомные страницы (статистика и рейтинг), система тикетов и т.д.. Мы создаем сервер в игре Minecraft, поэтому будет огромным плюсом, если вы понимаете эту ...JavascriptXenForoВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $350
Нужно сделать: - Переадресации некоторых ссылок в плагине DragonByte Shop - Убрать ссылку-посредника между окнами - Написать 2 новые переадресации по кнопкам в плагине DragonByte Shop - Написать скрипт ( плагин ) или дополнить имеющийся функционал переадресацией и формированием ...XenForoПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужен парсер, который будет работать с CMS Xenforo: парсить темы с одного сайта на другой. Авторизуемся на одном форуме, чтобы видеть скрытый текст в темах и парсим на свой форум.Картинки загружаем на свой форум, на который ...XenForoВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад