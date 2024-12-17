Парсер с Xenforo на Xenforo

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Нужно сделать парсер на PHP желательно чтобы можно было парсить из сайта https://by61.skladchik.org/

Свой форум также на Xenforo, туда можно постить по API, есть наброски кода.

В парсере должна быть возможность парсить + выбирать спаршенные посты, которые хотим постить к себе на форум. Картинки загружаться должны также ко мне на форум.

Желательно чтобы могли выбирать какие разделы нужно спарсить

PHPXenForoПарсинг данныхСоздание парсеров
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