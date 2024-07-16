Требуется разработка простого плагина для WordPress, который позволит быстро импортировать комментарии из файла. Необходимо адаптировать функционал под конкретные задачи. Подробности указаны в предоставленном документе. Ожидается реализация проекта в течение недели.
Изменить используемую базу данных для веб приложения на C#
Необходимо создать в Visual Studio стандартное веб приложение ASP.NET Core (Модель-представление-контроллер) используя язык программирования C# и указав платформу .NET 8.0 и тип проверки подлинности – «Индивидуальные учетные записи».
Создастся проект, который поддерживает авторизацию пользователя с хранением данных в localdb (не поддерживается в Linux), необходимо переделать этот проект так, чтоб использовалась база данных postgresql 15 или выше, не появились библиотеки, недоступные для использования в Linux (Ubuntu, CentOS) и при этом сохранить полный функционал приложения (регистрация пользователей, управление ролями и т.п.). Настройки подключения к базе должны храниться в файле appsettings.json.
В результате работы хочу получить бекап базы данных и исходный код, который можно будет запустить и проверить работоспособность, а потом перенести интересующие части в реальный проект.
Небольшое пояснение зачем: с программированием под веб пришлось столкнуться не так давно и дана цель перейти на Linux системы, проект переносится без каких либо проблем, но для ускорения хочу вот такую небольшую помощь с авторизацией, чтоб не экспериментировать самому.
Уже созданный пустой проект можно скачать вот тут https://mega.nz/file/ZY0HVSrD#Pw6tAv7Pbzf6FFQ74-y4PFE5Tj9UjhzN6bVZ3wqFvmY или создать самому (скриншоты для большей наглядности)
Оплата через безопасный платёж
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