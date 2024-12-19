Плагин для быстрого импорта комментариев в Wordpress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки35 просмотров

Нужен адаптированный и простой плагин под свои задачи. Основное направление это быстрый импорт комментариев в wordpress из файла. Подробно в word файле.

Ищу кто сможет быстро взять в работу и реализовать в течении недели.

WordPressРазработка плагинов
5 месяцев назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 месяцев назад
$150
3 дня
Escrow
Быстро помогла сделать плагин, предложила свои идеи как сделать его более функциональным. Хороший специалист, рекомендую.
Спасибо за доверие и предоставленную работу, приятное общение, оплата сразу, рекомендую!

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42 года
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3 месяца назад
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lbeleya
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