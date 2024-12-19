Есть небольшой информационный сайт на вордпресе - 10-20стр. Его побил вирус, чистить нет смысла. Нужно на новой чистой площадке развернуть вордпрес, перенести данные со старого проекта ( с проверкой - нет ли вирусов) , подключить шаблон