Установить вордпресс с переносом данных

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки79 просмотров

Есть небольшой информационный сайт на вордпресе - 10-20стр. Его побил вирус, чистить нет смысла. Нужно на новой чистой площадке развернуть вордпрес, перенести данные со старого проекта ( с проверкой - нет ли вирусов) , подключить шаблон

WordPress
5 месяцев назад
denvor
Денис 
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Выбранный исполнитель

lbeleya
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lbeleya
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