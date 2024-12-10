Плагин для быстрого импорта комментариев в Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок159 просмотров

Нужен адаптированный и простой плагин под свои задачи. Основное направление это быстрый импорт комментариев в wordpress из файла. Подробно в word файле.

Ищу кто сможет быстро взять в работу и реализовать в течении недели.

WordPressРазработка плагинов
5 месяцев назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

annawebpress
Анна 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
$99
4 дня
Escrow
За неделю работы не предоставила никаких результатов, обсуждали изначально сроки несколько дней. За 8 дней заказа не было нечего сделано. Она сообщила что есть проблемы с компьютером, прождал неделю, на связь не выходила.

Заявки фрилансеров

Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
5 месяцев назад
Мариам
 
34 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
5 месяцев назад
annawebpress
Анна 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
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