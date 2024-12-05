Требуется пересобрать существующий сайт на Bitrix с более чем 1000 товарами, основываясь на новом дизайне в Figma. Необходимо улучшить скорость загрузки и оптимизировать структуру. Рассмотрим предложения по стоимости после ознакомления с дизайном. Интересует долгосрочное сотрудничество для поддержки и разработки других сайтов на Bitrix.