Требуются правки для Wordpress, включая создание ссылки крона для формирования счетов с проверкой месяца, исправление прикрепления файлов к объявлениям, добавление общего чекбокса в админке, формирование выписки по тарифам и правки в плагине Newsletter. Также необходимо сохранять обращения пользователей через контактную форму в админке и возможность ручной загрузки файлов.
Данные с формы обратной связи уходят в спам, нужно решить
данные с формы обратной связи уходят в спам, нужно решить, сайт на Битрикс24
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $20
Необхідно реалізувати систему купівлі білетів на сайті WordPress для перевезення пасажирів. Проект включає заповнення даних для пасажирів, форму оплати через картку з підтвердженням на електронну пошту, а також просту реєстрацію та авторизацію клієнтів. Бюджет обмежений, тому очікується просте рішення без складних функцій.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $103
Требуется настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics с использованием сервиса ApiMonster. Ожидается корректная интеграция и тестирование передачи данных.Закрыт4 месяца назад
Необхідно розробити систему управління тренувальним процесом для середньоосвітнього навчального спортивного закладу на платформі Moodle. Всі деталі та технічне завдання надаються у вкладенні. Виконавці повинні бути з України.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Ищутся специалисты для консультаций по настройке бизнес-процессов в Bitrix24. Задачи включают подключение корпоративной почты, перенос лидов из Facebook в CRM и создание структуры процессов между менеджерами. Оплата почасовая, обсуждается после выполнения работ.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Задача по переносу десятка сайтов на CMS 1С-Битрикс и Друпал на новый хостинг. Включает перенастройку корпоративных почтовых ящиков и настройку SSL. Качество выполнения и отсутствие сбоев критично, так как на сайты льется рекламный трафик.Закрыт4 месяца назад
- $50
Требуются консультации и обучение по Битрикс 24 в формате уроков. Задания включают подключение корпоративной почты, перенос лидов из Facebook и создание структуры процессов. Оплата почасовая, производится после выполнения. Каждое задание оплачивается отдельно в зависимости от затраченного времени.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется пересобрать существующий сайт на Bitrix с более чем 1000 товарами, основываясь на новом дизайне в Figma. Необходимо улучшить скорость загрузки и оптимизировать структуру. Рассмотрим предложения по стоимости после ознакомления с дизайном. Интересует долгосрочное сотрудничество для поддержки и разработки других сайтов на Bitrix.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо настроить обмен данными между Opencart и 1C через API. Требуется обеспечить обмен товарами, заказами и клиентами, включая обработку скидок. Ожидается полная интеграция для эффективного управления данными.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Ищется фрилансер для диагностики проблем с темой Rookie в Wordpress, которая не работает в паре с плагином Sportpress. Необходимо разобраться, что могло измениться за последние годы, и восстановить функциональность для создания сайтов спортивных лиг, включая команды, таблицы и календари.Закрыт4 месяца назад