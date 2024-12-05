Данные с формы обратной связи уходят в спам, нужно решить

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Закрыт2 заявки58 просмотров

данные с формы обратной связи уходят в спам, нужно решить, сайт на Битрикс24

Битрикс24
5 месяцев назад
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Алексей 
27 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
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