Добрый день, коллеги!

Возможно кому-то нужна разовая подработка:

Есть существующий сайт на Bitrix более 1000 товаров, есть новый дизайн в figma, нужно в новом дизайне пересобрать как следует (уже пытались, работать в первой версии сложно). И ускорить - серьезнее чем page speed.



Если кому-то интересно, прошу написать сюда или в личку Вашу примерную стоимость по данной работе. Так же готовы ответить на вопросы.





Стоимость готовы обсуждать после того как посмотрите дизайн. https://ioa2nvva2ri0r.github.io/Catharsis/

Интересует долговременное сотрудничество - сайтов на Битриксе у нас 3, все нуждаются в качественной разработке, переработке и поддержке.