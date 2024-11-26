Требуются правки для Wordpress, включая создание ссылки крона для формирования счетов с проверкой месяца, исправление прикрепления файлов к объявлениям, добавление общего чекбокса в админке, формирование выписки по тарифам и правки в плагине Newsletter. Также необходимо сохранять обращения пользователей через контактную форму в админке и возможность ручной загрузки файлов.
Дизайн figma, сайт с товарами - bitrix
Добрый день, коллеги!
Возможно кому-то нужна разовая подработка:
Есть существующий сайт на Bitrix более 1000 товаров, есть новый дизайн в figma, нужно в новом дизайне пересобрать как следует (уже пытались, работать в первой версии сложно). И ускорить - серьезнее чем page speed.
Если кому-то интересно, прошу написать сюда или в личку Вашу примерную стоимость по данной работе. Так же готовы ответить на вопросы.
Стоимость готовы обсуждать после того как посмотрите дизайн. https://ioa2nvva2ri0r.github.io/Catharsis/
Интересует долговременное сотрудничество - сайтов на Битриксе у нас 3, все нуждаются в качественной разработке, переработке и поддержке.
Заявки фрилансеров
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