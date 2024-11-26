Дизайн figma, сайт с товарами - bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки184 просмотра

Добрый день, коллеги!
Возможно кому-то нужна разовая подработка:
Есть существующий сайт на Bitrix более 1000 товаров, есть новый дизайн в figma, нужно в новом дизайне пересобрать как следует (уже пытались, работать в первой версии сложно).  И ускорить - серьезнее чем page speed. 

Если кому-то интересно, прошу написать сюда или в личку Вашу примерную стоимость по данной работе. Так же готовы ответить на вопросы.


Стоимость готовы обсуждать после того как посмотрите дизайн.  https://ioa2nvva2ri0r.github.io/Catharsis/  
Интересует долговременное сотрудничество - сайтов на Битриксе у нас 3, все нуждаются в качественной разработке, переработке и поддержке. 

1С-БитриксFigmaДизайн сайтовДоработка сайтов
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